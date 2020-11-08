البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

تقليد قديم تجاهله ترامب وسيعيده بايدن للبيت الأبيض.. ما هو؟

معارضو ترامب أخذوا عليه في أحيان كثيرة عليه قلة اهتمامه بالكلاب (رويترز)
معارضو ترامب أخذوا عليه في أحيان كثيرة عليه قلة اهتمامه بالكلاب (رويترز)
8/11/2020

يعيد انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة عادات عمّرت طويلا في البيت الأبيض قبل أن يتخلى عنها دونالد ترامب، حتى على صعيد الحيوانات المنزلية.

فقد كسر ترامب خلال سنواته الأربع في الرئاسة إحدى هذه العادات، إذ لم يكن لديه كلب في البيت الأبيض خلافا لأسلافه جميعا في العقود الماضية.

غير أن خلفه الديمقراطي جو بايدن سيقيم مع كلبين من نوع الراعي الألماني، الأول يحمل اسم تشامب وهو يعيش مع عائلة بايدن منذ 2008، والثاني يدعى مايجر وتبنته العائلة سنة 2018 داخل ملجأ للحيوانات وسيكون أول كلب إنقاذ في البيت الأبيض.

وفي ظل تعلق الأميركيين الكبير بالحيوانات المنزلية، من غير المستبعد أن يكون هذان الكلبان قد ساهما في استمالة ناخبين للتصويت لصالح بايدن نائب الرئيس الأميركي في عهد باراك أوباما.

ونشر بايدن عبر "إنستغرام" صورا لكلاب مزدانة بألوان حملته مرفقا إياها بعبارة "قد أكون منحازا بعض الشيء لكني أظن أن تشامب ومايجر سيكونان كلبين أولين رائعين".

وقد أخذ معارضو ترامب في أحيان كثيرة عليه قلة اهتمامه بالكلاب، حتى صنع هؤلاء المعارضون قمصانا عليها عبارة "هو لا يملك حتى كلبا"، في تلميح إلى ما يرونه نقصا عاطفيا لديه!

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

زوج كيم كارداشيان.. مغني الراب كاني ويست يحصد 60 ألف صوت في الانتخابات الأميركية وعينه على 2024

بعدما أثار استغرابا بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام يبدو مغني الراب كاني ويست ماضيا بمشروعه، إذ أعلن نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2024، بعدما حصد حوالي 60 ألف صوت الثلاثاء.

المزيد من منوعات

مسجد "وزير خان" في باكستان.. مقصد سياحي قائم منذ القرن الـ17

بدأ بناء مسجد &#34;وزير خان&#34; عام 1634 في عهد السلطان شاه جهان (الأناضول)

الطائرة التركية المسيرة بيرقدار تنجح في أول اختبار إطلاق صاروخي

الطائرة أصابت الهدف بدقة عالية عبر تحديده بالليزر (الأناضول)

وفاة القارئ السوداني الشيخ نورين و3 من حفظة القرآن في حادث سير

القارئ السوداني الشهير نورين توفي في حادث السير وهو في طريق عودته قادما من رحلة دعوية (مواقع التواصل)

دب يحاول "الهجرة" لكندا.. لكنه لا يحمل وثائق

الدببة السوداء هي أصغر أنواع الدببة والأكثر انتشارا في أميركا الشمالية (الأوروبية-صورة مجازية)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

شخصيات جمهورية فعلت الشيء نفسه.. الرئيس الأميركي السابق جورج بوش يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات

جورج بوش الابن بجانب بايدن خلال إحدى الفعاليات بفيلادلفيا عام 2018 (الفرنسية)

ما أبرز الأسماء المرشحة لأعلى المناصب بإدارة بايدن؟

من اليسار إلى اليمين: لايل برينارد، وتامي داكوورث، وجون كيري، وكريس كونز، ورون كلاين، وسوزان رايس (مواقع التواصل الاجتماعي)

بيان لألفي باحث فرنسي: فرنسا ارتكبت جرائم العنف الاستعماري

ضباط شرطة أمام كنيسة نوتردام حيث وقع هجوم في مدينة نيس نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي (رويترز)