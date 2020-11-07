الطائرة التركية المسيرة بيرقدار تنجح في أول اختبار إطلاق صاروخي

نجحت الطائرة المسيرة المسلحة "بيرقدار تي بي2 TB2″، المصنعة محليا في تركيا، في أول اختبار إطلاق صاروخ لها، باستخدام نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الكهروضوئي "كاتس CATS" الذي طورته شركة أسيلسان التركية.

وأفاد بيان صادر عن شركة "بايكار" المصنعة للمسيرة، الجمعة، بأنه تم اتخاذ خطوة مهمة أخرى في الحملة الوطنية للتكنولوجيا في تركيا.

الطائرة "بيرقدار تي بي2" مصنعة محليا في تركيا (الأناضول)

وأضاف البيان أن المسيرة بيرقدار أقلعت من مركز بايكار للطيران والتدريب محملة بذخيرة ذكية صغيرة، طورتها شركة رويكتسان التركية، ونجحت في إطلاق النار على الأهداف بالليزر بنجاح باستخدام نظام الكاميرا الوطني "كاتس".

وأشار البيان إلى أن الطائرة أصابت الهدف بدقة عالية عبر تحديده بالليزر ومن مسافة بعيدة وارتفاع عال، بمنطقة خليج ساروس شمال غربي البلاد.

في إطار الاختبارات للمسيرة تم اختبار ميزة تتبع الأهداف المتحركة بسرعة عالية والتركيز عليها (الأناضول)

ولفت البيان إلى أنه في إطار الاختبارات للمسيرة تم اختبار ميزة تتبع الأهداف المتحركة بسرعة عالية والتركيز عليها، حيث اجتاز نظام الكاميرا الوطني جميع الاختبارات بنجاح.