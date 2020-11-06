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منوعات|كندا

دب يحاول "الهجرة" لكندا.. لكنه لا يحمل وثائق

الدببة السوداء هي أصغر أنواع الدببة والأكثر انتشارا في أميركا الشمالية (الأوروبية-صورة مجازية)
الدببة السوداء هي أصغر أنواع الدببة والأكثر انتشارا في أميركا الشمالية (الأوروبية-صورة مجازية)
6/11/2020

قال مسؤولو الحدود الكنديون إن دبا قام "بمحاولة قوية" لدخول كندا عبر الحدود الأميركية، وتم القبض على الدب، وليس لديه "وثائق سفر" لدخول البلاد، وذلك وفقا لمجلة "نيوزويك" (newsweek).

وكتبت وكالة خدمات الحدود الكندية على فيسبوك "سعى مسافر للدخول لأسباب أساسية؛ لكن لم يكن بحوزته وثائق سفر". "بعد محاولة عنيفة من جانبه لعبور الحدود، تحرك ضباطنا بسرعة للقبض عليه، ونقله إلى جمعية سميثرز نورثرن لايتس للحياة البرية لفصل الشتاء".

تُظهر صور الدب الأسود، وهو يتسلق لافتة منطقة انتظار، ويقترب من باب مكاتب الوكالة، ويتسلق ويحدق في أحد عناصر الحدود على الجانب الآخر.

وتوجد الدببة السوداء في مناطق من الأجزاء الشمالية من المكسيك وحتى كندا، وهي أصغر أنواع الدببة، والأكثر انتشارا في أميركا الشمالية، وتوجد عموما في مناطق الغابات.

ووفقا لنيوزويك حفز منشور وكالة خدمات الحدود الكندية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على ربط محاولة العبور بالانتخابات الأميركية، والتي لم يتم تحديد الفائز بها بعد.

وبعد النتائج الأولية لفرز الأصوات ارتفعت عمليات البحث على غوغل عن "الانتقال إلى كندا".

وقال مستخدم "حتى الحياة البرية تريد الهروب من الولايات المتحدة إلى كندا".

وأضاف شخص ثالث "حتى الحيوانات تحاول الفرار من الولايات المتحدة، أنا متأكد من أنها ستعود بمجرد معرفة نتائج الانتخابات".

المصدر : نيوزويك

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