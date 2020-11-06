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بعيون أفريقية: سخرية وعدم تصديق لتصرفات ترامب

اتهامات ترامب لخصومه وإعلان النصر مبكرا ذكر الأفارقة بما يحدث في بلادهم (الأوروبية)
اتهامات ترامب لخصومه وإعلان النصر مبكرا ذكر الأفارقة بما يحدث في بلادهم (الأوروبية)
6/11/2020

في عيون كثير من الأفارقة، كانت تصرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب انتخابات الرئاسة مثارا للسخرية، لكن رد فعل آخرين كان استياء أو عدم تصديق.

ففي دول شهدت انتخاباتها الفترة الأخيرة اتهامات بالتزوير وأعمال عنف، أبدى البعض قلقه من الإشارة التي تلقاها زعماء دولهم بعد إعلان ترامب النصر قبل الأوان وحديثه غير المدعوم بأدلة عن التزوير ومن الدعاوى القضائية التي أقامها.

يقول موري كيتا الذي يتاجر في قطع غيار السيارات في غينيا "ترامب يعطي مثالا سيئا لأفريقيا ولبلد مثل بلدنا. لا يمكنك أن تعلن نفسك فائزا في انتخابات أنت مرشح فيها في ظل وجود العدالة".

وقُتل عشرات في غينيا في احتجاجات قبل وبعد فوز الرئيس بفترة ولاية ثالثة الشهر الماضي.

وقال بشير ديالو، وهو مسؤول تنفيذي بشركة تعدين "هذا عار.. مثل هذه الفوضى مكانها جمهوريات الموز".

وفي حين تشير بيانات الفرز إلى قرب فوز الديمقراطي جو بايدن، تهكم البعض في أفريقيا مما يحدث في دولة متقدمة دأب حكامها على انتقاد الزعماء الأفارقة لعدم احترام الأعراف الديمقراطية.

وعندما دعت السفارة الأميركية في ساحل العاج الأربعاء إلى الحوار والالتزام بحكم القانون في أعقاب انتخابات رئاسية أخرى متنازع على نتائجها، أثار ذلك موجة عارمة من ردود الفعل.

وكتب أحد المواطنين على تويتر "أظن أن الرد في الخلفية هو: لماذا لا تتحدثون عن أنفسكم؟".

وقال تيتو كيسيا مسؤول المبيعات في تنزانيا التي أثارت انتخاباتها الرئاسية الأسبوع الماضي انتقادات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "ما نراه من ترامب لا يختلف عما نراه في السياسة الأفريقية. لكن من المفزع رؤية ذلك يحدث في الولايات المتحدة".

غير أن بعض متابعي الانتخابات الأميركية وجدوا بعض العناصر الإيجابية.

وقالت فيفيان أسيكي، وهي معلمة في ساحل العاج -حيث لقي أكثر من 10 أشخاص مصرعهم في اشتباكات منذ فاز الرئيس بفترة ثالثة يعتبرها معارضوه غير دستورية- إن الانتخابات الأميركية "كانت هادئة، خالية من العنف.. هذا يحفزك على المشاركة".

المصدر : رويترز

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