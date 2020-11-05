زوج كيم كارداشيان.. مغني الراب كاني ويست يحصد 60 ألف صوت في الانتخابات الأميركية وعينه على 2024

بعدما أثار استغرابا وسخرية لدى البعض بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام يبدو مغني الراب كاني ويست ماضيا في مشروعه، إذ أعلن نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2024، بعدما حصد حوالي 60 ألف صوت أول أمس الثلاثاء.

وقد صور المغني البالغ 43 عاما نفسه وهو يدلي بصوته في ولاية وايومنغ، ونشر سلسلة تغريدات قال فيها إنه شارك "للمرة الأولى" في انتخابات رئاسية، مضيفا أنه أدلى بصوته "لشخص يثق به حقا.. أنا".

وعلى الصور التي نشرها يظهر اسمه على ورقة التصويت مكتوبا بخط اليد.

وأظهر كاني ويست طموحه في إعادة الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد 4 سنوات، وذلك خلال تغريدة مقتضبة كتب فيها "كاني 2024".

وبينت أرقام نشرتها وسائل إعلام أميركية أن ويست المصاب باضطراب ثنائي القطب لم يحصد سوى 0.4% من الأصوات في ولايات أيداهو وأوكلاهوما ويوتا الريفية.

والاضطراب ثنائي القطب هو حالة عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الارتفاعات (الهوس أو الهوس الخفيف) والانخفاضات (الاكتئاب) العاطفية، وذلك وفقا لموقع مايو كلينيك.

وكاني هو الزوج الأخير لنجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء المعروفة كيم كارداشيان التي سبق لها أن تزوجت اثنين قبله، وقد دعت زوجته في يوليو/تموز إلى "التعاطف والشفقة" حياله بسبب مرضه.

وقد حقق ويست أعلى عدد من الأصوات في ولاية تينيسي جنوب البلاد والتي فاز فيها دونالد ترامب، إذ حصد ما يقارب 10 آلاف و200 صوت.

وبعدما دعم دونالد ترامب بعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أعلن ويست ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام في اليوم الوطني الأميركي في الرابع من يوليو/تموز.

غير أن ترشيحه أثار تساؤلات كثيرين تناولت أهليته من ناحية الصحة النفسية، ومدى جديته في هذه الخطوة.