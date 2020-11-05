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منوعات|كوريا الجنوبية

مصنوعة من الخشب.. شاهد هذه السيارة الجديدة من هيونداي

5/11/2020

كشفت شركة هيونداي للسيارات، عن أصغر سياراتها الكهربائية على الإطلاق؛ من خلال مقطع فيديو نشرته عبر موقعها الرسمي، يوضح تصميمها الفريد والمبتكر، والذي يتوقع أن يُحدث ثورة في حجم السيارات الكهربائية.

ويعتمد التصميم الخارجي للسيارة الكهربائية على مفهوم "إيف 45" (EV 45)، والذي سبق أن قدمته الشركة الكورية الجنوبية في عام 2019 في معرض السيارات الدولي في فرانكفورت.

وتماشيا مع تصاميم "45" للشركة قامت هيونداي بتصميم هذه السيارة الفريدة من مادة تقليدية صديقة للبيئة، وهي الخشب، ومحرك صغير يتحرك بسرعة قصوى تبلغ 7 كيلومترات في الساعة.

وبحسب البيان التي نشرته الشركة، فإن المصممين قاموا بوضع مقعد واحد فقط بها في منتصف السيارة، التي تتميز باللون الأزرق الخارجي مع لمسات برتقالية، بالإضافة إلى تكييف بتصميم "مصباح المكعب الحركي" المميز لسيارات "45" الكهربائية.

وعنونت الشركة فيديو السيارة على يوتيوب بأنها "هدية خاصة للأطفال" (A Special Gift for Kids).

المصدر : خدمة سند

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