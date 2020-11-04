لوموند: أغنية الأطفال "القرش الصغير" الأكثر مشاهدة على يوتيوب

قالت صحيفة لوموند (Le monde) الفرنسية إن أغنية "القرش الصغير" (baby shark) للأطفال ذات الإيقاع المتكرر واللحن القوي هي الآن الفيديو الذي حصد أكبر عدد مرات من المشاهدة على يوتيوب، متجاوزا بذلك أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة.

وقالت الصحيفة إن هذه الأغنية الكورية الجنوبية التي يعشقها الصغار، حصلت بعد ما يقرب من 4 سنوات من وضعها على الإنترنت على 7.042 مليارات مشاهدة، متفوقة بذلك منذ يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على الرقم القياسي لأغنية "ديسباسيتو"، التي حصدت 7.038 مليارات مشاهدة.

وقد ترجمت ترنيمة "القرش الصغير" التي نُشرت على يوتيوب في يونيو/حزيران 2016 من قبل شركة الإنتاج "بينغفونغ" في سول، إلى 11 لغة بما فيها الإسبانية والصينية والفلبينية والكورية واليابانية، ولكن النسخة الإنجليزية هي التي ظلت تتردد منذ صيف 2018 في المنازل حول العالم.

على الرغم من أن أغاني الأطفال ومقاطع الفيديو الأخرى تحظى بشعبية كبيرة على يوتيوب، فإن أغنية "القرش الصغير" قد نجحت -حسب الصحيفة- في تجاوز حدود منصة الفيديو عبر الإنترنت، إذ دخلت في يناير/كانون الثاني 2019 في التصنيف الأميركي المرموق لمجلة بيلبورد لأغاني اللحظة، وارتفعت إلى المركز 32 في قائمة أفضل 100.

نموذج فعال للغاية

وينبع نجاح أغنية "القرش الصغير" الهائل من نموذج فعال على المنصة، إذ تقدم قناة بينغفونغ على يوتيوب كواحدة من العديد من القنوات الأخرى، الأغاني والمحتوى المتحرك لجمهور صغير السن، وغالبا ما تصل مقاطع الفيديو هذه إلى ملايين المشاهدات التراكمية، جالبة النجاح من قدرة الأطفال على مشاهدة المحتوى نفسه مرارا وتكرارا عشرات أو مئات المرات.

وكانت قالت شركة بينغفونغ في منشور لها على فيسبوك "بيبي شارك تسبح إلى القمة، ليصبح رسميا الفيديو الأكثر مشاهدة في تاريخ يوتيوب بـ7.04 مليارات مشاهدة، شكرا لكم جميعا على حبكم ودعمكم".

وخرجت "بيبي شارك" من إطار أغنية الأطفال البسيطة لتحظى بانتشار واسع عبر المنصات الاجتماعية حول العالم، بفضل مشاهدها التصويرية الغنية بالألوان ولحنها الجذّاب وكلماتها التي تتكرر كثيرا بشكل موسيقي مميز.