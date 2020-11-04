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تسعينية ترقص أمام مركز الاقتراع.. شاهد طرائف المسنين في الانتخابات الأميركية

المسنة التسعينية وهي ترقص أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا (مواقع التواصل)
المسنة التسعينية وهي ترقص أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا (مواقع التواصل)
4/11/2020

شهدت الانتخابات الأميركية طرائف كان أبطالها أشخاصا مسنين، تجاوزت أعمارهم 90 وحتى 100 عام.

إذ تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمسنة تسعينية، وهي ترقص أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وتفاعلت السيدة الأميركية مع المقطوعة الموسيقية المسموعة أمام لجنة الاقتراع، ووقف خلفها زوجها الذي ظهر وكأنه يحافظ على توازنها ويحميها من الوقوع.

وأيضا في ولاية بنسلفانيا تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسنة أميركية عمرها 101 عاما، وهي متوجهة إلى مركز الاقتراع على دراجة نارية، للإدلاء بصوتها.

وقالت ماري جين جاكوبي، التي تصوت في الانتخابات الأميركية منذ عام 1940، في مقطع فيديو عقب الانتهاء من عملية التصويت، إنها قامت بالإدلاء بصوتها، ودعت الناس للنزول مثلها، والتصويت لدونالد ترامب.

وكانت جين قد دعمت ترامب قبل أيام، حيث ظهرت في فيديو، وهي ترتدي قبعة عليها شعار حملته، وقالت له إنها تحبه؛ لأنه يقوم بعمل جيد، ويعمل بالفعل على إعادة أميركا عظيمة مرة أخرى، على حد قولها.

المصدر : خدمة سند

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