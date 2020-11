تسعينية ترقص أمام مركز الاقتراع.. شاهد طرائف المسنين في الانتخابات الأميركية

شهدت الانتخابات الأميركية طرائف كان أبطالها أشخاصا مسنين، تجاوزت أعمارهم 90 وحتى 100 عام.

إذ تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمسنة تسعينية، وهي ترقص أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

90 years old and she’s dancing to the polls for @JoeBiden @KamalaHarris ! This is how we bring #JoyToThePolls in Southwest Philly! #PhillyVotes pic.twitter.com/6ycAuLJkmj

وتفاعلت السيدة الأميركية مع المقطوعة الموسيقية المسموعة أمام لجنة الاقتراع، ووقف خلفها زوجها الذي ظهر وكأنه يحافظ على توازنها ويحميها من الوقوع.

وأيضا في ولاية بنسلفانيا تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسنة أميركية عمرها 101 عاما، وهي متوجهة إلى مركز الاقتراع على دراجة نارية، للإدلاء بصوتها.

Jane is 101 years old and has been voting since 1940.

Today she arrived to in person vote on a Motorcycle!

"BE LIKE JANE" GO VOTE !@harleydavidson

And A Great Neighbor & Patriot Bill Gave Her A Ride .Polls In Pennsylvania Are Open Till 8pm @realDonaldTrump @VP pic.twitter.com/VgU7MDOx43

— Alon 2T (@Alon2T) November 3, 2020