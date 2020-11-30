البث الحي
منوعات|فرنسا

فرنسا.. زوجان يعقدان قرانهما وسط المسيرات الرافضة لقانون الأمن الشامل

30/11/2020

لم تخل المسيرات الأخيرة في فرنسا المطالبة بإلغاء قانون الأمن الشامل من بعض المواقف المميزة، حيث تفاجأ المتظاهرون في مدينة بواتييه (غرب فرنسا) بزوجين وسط تلك المسيرات.

وانتشر مقطع فيديو للعروسين، وهما يدخلان أحد الفنادق، وقد قابلهما المتظاهرون بالتصفيق والهتاف، وهو ما أثار إعجاب الكثيرين.

ويتظاهر الفرنسيون منذ أسبوع ضد قانون الأمن الشامل الذي تسبب في جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت مظاهرات السبت في جميع أنحاء فرنسا، ضد قانون "الأمن الشامل" الذي يرى فيه المحتجون تهديدا للحريات العامة، بينما اعتقلت الشرطة العشرات وأصابت آخرين.

ورشق المتظاهرون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، بينما ردت الشرطة بإجراءات لقيت تحفظا كبيرا في البلاد، وقدرت الشرطة أن نصف مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات.

وخرجت الاحتجاجات الواسعة تحت عنوان "مسيرات الحرية" رفضا لمشروع قانون الأمن الشامل، الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي، وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو (حوالي 53 ألفا و870 دولارا) في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع سوء النية.

كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند + وكالات

حول هذه القصة

النباح وسيلة فنان فرنسي لرفض لوبان

اختار فنان فرنسي لفت انتباه العامة إلى خطورة التصويت لصالح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر النباح في ساحة عامة.

المزيد من منوعات

شاهد.. عراقيون يقدمون خدمات طبية للحيوانات السائبة

السجن سنة لخيّال أيرلندي في فرنسا تسبب بنفوق جواده

الحكم قضى بمنع الخيال الأيرلندي نهائيا من حيازة حيوان منزلي (الفرنسية-صورة تعبيرية)

الحكومة الدانماركية مستعدة لإحراق حيوانات المنك المطمورة

الحكومة الدانماركية أمرت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بقتل كل حيوانات المنك في البلاد (الفرنسية)

مدينة برازيلية بلا كورونا في بلد سجّل 6 ملايين إصابة.. ما السر؟

في ظل غياب أي حالات مشبوهة تقوم السلطات بفحوص عشوائية في المواقع التي قد تشهد تجمعات (الفرنسية)
الأكثر قراءة

جنازته تقدمها الجنرالات.. فخري زاده "اغتيل في 3 دقائق" بعملية نفذت عن بعد وإسرائيل تدعو مواطنيها للحذر

(الجزيرة)

عالم الفيزياء الفلكية هوبير ريف: لا أومن بالصدفة وهناك نوع من الذكاء موجود في هذا الكون

هوبير ريف تحدث في الحوار عن رؤيته لمستقبل الكون والبشرية (جورج سيجوين – ويكيبيديا)

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

سقوط محمد رمضان على المسرح يثير سخرية وشماتة الجمهور

محمد رمضان لا يزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوطه على المسرح (مواقع التواصل)