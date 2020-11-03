البث الحي
منوعات|يمن

"لن أفرح بدون والدي".. طالبة يمنية تطالب بتأخير حفل تخرجها لتزامنه مع جلسة علاجية لوالدها

أماني المقبلي طالبة في جامعه تعز (مواقع التواصل)
أماني المقبلي طالبة في جامعه تعز (مواقع التواصل)
3/11/2020

تفاعل نشطاء يمنيون مع إعلان إحدى الطالبات اليمنيات عدم حضورها حفل تخرجها في جامعة تعز الذي سيقام بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك لأنه يصادف موعد جلسة غسيل الكلى لوالدها المصاب بالفشل الكلوي، مؤكدين على دعمها وإقامة حفل خاص بها.

وقالت أماني المقبلي في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك "كمية القهر اللي أصابتني للتو صعبة، كنت مستنية الحفل بفارغ الصبر، واليوم تنازلت عنه بكامل إرادتي".

وأضافت "حفلي تقرر بتاريخ 11 من شهر نوفمبر رغم رغبتي في حضور أبي لكي يفرح معي، ولكن هذا التاريخ يوافق يوم غسيل أبي (يجري غسيل للكلى ) وأنا أستعطفهم يومها أن يوافقوا، ورغم هذا كله أنا مسامحة لهم من قلبي".

ولقي منشور أماني تعاطفا واسعا من قبل العديد من شركات التصوير والفنانين اليمنيين الذين أعلنوا عن رغبتهم في إقامة وتغطية احتفاليتها بالتخرج، مع تقديم بعض الهدايا العينية والمالية لها.

ولم تقرر اللجنة التحضيرية للحفل الخاص بتخرج دفعة أماني حتى اللحظة تأخير الحفل أو تقديمه من أجل حضورها وأسرتها للاحتفال بتخرجها من الدراسة الجامعية في تعز.

المصدر : خدمة سند

حول هذه القصة

حملة لجمع الحمير من شوارع عدن

نفذت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، بالتعاون مع إدارة البلدية، حملة لجمع الحمير من شوارع المدينة.

المزيد من منوعات

لوموند: أغنية الأطفال "القرش الصغير" الأكثر مشاهدة على يوتيوب

أغنية &#34;القرش الصغير&#34; نجحت في تجاوز حدود منصة الفيديو عبر الإنترنت (مواقع التواصل)

تسعينية ترقص أمام مركز الاقتراع.. شاهد طرائف المسنين في الانتخابات الأميركية

المسنة التسعينية وهي ترقص أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا (مواقع التواصل)

أردوغان ينشر فيديو للطفلة معجزة زلزال إزمير

الطفلة إليف ظلت تحت أنقاض منزلها على قيد الحياة بعد مضي 65 ساعة من وقوع الزلزال (مواقع التواصل)

هولندا.. فيديو لخروج قطار عن مساره واستقراره فوق ذيل حوت

وفقا لوسائل إعلام محلية فإن القطار انطلق على ارتفاع 8 أمتار واستقرّ فوق العمل الفني (الفرنسية)
الأكثر قراءة

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)

حماة الديمقراطية.. تعرف على العاملين في عد وفرز الأصوات بانتخابات أميركا

عاملون في مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغان (رويترز)

انتخابات أميركا.. فرص الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ تتضاءل

لا يمكن إقرار أي قانون في الولايات المتحدة دون المرور بالغرفة العليا للكونغرس (رويترز)