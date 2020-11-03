أردوغان ينشر فيديو للطفلة معجزة زلزال إزمير

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو للطفلة إليف برينتشاك، وبيدها لعبة في سرير داخل مستشفى، وتلوح للكاميرا.

وكانت فرق الإنقاذ التركية قد استطاعت إنقاذ الطفلة إليف أمس، الاثنين، من تحت أنقاض منزلها على قيد الحياة بعد مضي 65 ساعة من وقوع الزلزال.

Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum… pic.twitter.com/cQSdZp6T8G — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020

وأظهر مقطع الفيديو الطفلة، وهي تحمل لعبة بيدها داخل مستشفى أثناء تلقيها العلاج، وتلوحElif تبلغ 3 سنوات كانت تحت الأنقاض منذ أكثر من يومين! للكاميرا.

ودعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للطفلة بالشفاء العاجل.

وكان تقرير للأناضول قد أطلق على الطفلة لقب "معجزة زلزال إزمير"، وقال إن فرق البحث والإنقاذ التركية، كادت أن تفقد الأمل بالوصول للطفلة إليف برينتشاك، وهي على قيد الحياة، بعد مضي نحو 65 ساعة من بقائها عالقة تحت الأنقاض.

لكن المعجزة تحققت بعد أن حركت إليف (3 أعوام) عينيها، رغم طول المدة التي انحصرت خلالها تحت أنقاض المنزل المنهار جراء الزلزال، الذي ضرب ولاية إزمير الجمعة.

وقال تولغا أونصال، أحد أفراد فرق البحث والإنقاذ، إنه عندما وصل أعضاء الفريق إلى إليف بعد إحداث ثقب في الأنقاض، وجدوها بلا حراك، فظنوا أنها قد فارقت الحياة.

وأضاف "ولكن أثناء إخراجها لاحظنا أنها حركت عينيها، ثم قامت بحركة أخرى، فأدركنا أنها ما زالت حية، كانت بمثابة معجزة بالنسبة لنا".

وأوضح أنهم قدموا الإسعافات الأولية بعد إخراجها من الثقب مباشرة، ثم حملوها إلى المستشفى الميداني، لاستكمال الخدمات الطبية اللازمة، ومن ثم نقلوها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى "إيجه" الجامعي.

فرق البحث والإنقاذ التركية تمكنت من إنقاذ إليف بعد مضي 65 ساعة على زلزال إزمير (الأناضول)

واستطرد "عندما حملها أحد زملائنا لينقلها إلى سيارة الإسعاف، تشبثت بإصبعه، لقد كانت بصحة جيدة".

ولفت أونصال إلى أهمية الساعات الـ72 الأولى في أعمال البحث والإنقاذ، مؤكدا أنهم يعملون دون توقف لإخراج أحياء محتملين من تحت الأنقاض.

والجمعة، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وأسفر عن 85 قتيلا ومئات الإصابات، بحسب حصيلة حتى يوم الاثنين أوردتها الأناضول.