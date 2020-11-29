السجن سنة لخيّال أيرلندي في فرنسا تسبب بنفوق جواده

حكم على خيّال أيرلندي بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ ومنعه من مزاولة الهواية مدة 5 سنوات، إثر نفوق جواده جراء الإنهاك الزائد والجلد في منطقة "كاني سور مير" في جنوب فرنسا سنة 2016، على ما أفادت مصادر قضائية الجمعة.

وذكرت كاتيا فيشر ممثلة الرابطة الفرنسية لحماية الخيول -إحدى الهيئات الخمس التي تقدمت بدعوى مدنية في المحاكمة- أن الخيّال كان ملاحَقا بتهمة "إلحاق أذى جسيم وممارسة أفعال وحشية في حق حيوان منزلي". وقد حكمت المحكمة بنيل كل من الهيئات الخمس تعويضات بقيمة 1500 يورو (حوالي 1790 دولارا) إضافة إلى ألف يورو (حوالي 1190 دولارا) مقابل التكاليف القضائية.

وبموجب الحكم الصادر عن محكمة غراس والقابل للاستئناف، حكم على الخيّال الأيرلندي بمنعه نهائيا من حيازة حيوان منزلي، وفق قلم المحكمة.

وكان الجواد الرمادي "فلوغاس صن ست كروز" البالغ 10 سنوات يشارك سنة 2016 في سباق حواجز في مضمار "كاني سور مير" للخيل في منطقة كوت دازور الساحلية (الريفييرا الفرنسية).

وقد نفق الحيوان في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016، إثر انهياره من التعب جراء إجباره على العدو لجولتين متتاليتين في المضمار وجلده بصورة زائدة من جانب خياله، وفق شهادات متطابقة.