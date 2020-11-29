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الحكومة الدانماركية مستعدة لإحراق حيوانات المنك المطمورة

الحكومة الدانماركية أمرت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بقتل كل حيوانات المنك في البلاد (الفرنسية)
الحكومة الدانماركية أمرت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بقتل كل حيوانات المنك في البلاد (الفرنسية)
29/11/2020

أعلنت الحكومة الدانماركية أول أمس الجمعة أنها مستعدة لنبش وحرق جيف حيوانات المنك التي طمرت على عجل في إطار الحرب على جائحة "كوفيد-19".

وقد استخدمت حفر جماعية لطمر حيوانات المنك التي تم القضاء على الملايين منها بعد اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد لديها، وذلك مخافة أن تشكل خطرا على البشر.

وقال وزير الزراعة الجديد راسمون بريهن في حديث لمحطة "تي في 2" (TV2) الرسمية إنه يرغب منذ اليوم الأول لاكتشاف هذا الفيروس المتحور في التخلص من كل حيوانات المنك وإحراقها، مؤيدا بذلك رأي معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وتخشى الطبقة السياسية أن يؤدي تحلل الحيوانات النافقة إلى التلوث بالفوسفور والنيتروجين، وتطالب بإتلافها عن طريق حرقها على سبيل المثال.

ويمكن أن تلوث الغازات المنبعثة مياه الشرب ومياه الاستحمام.

وكانت الحكومة الدانماركية أمرت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بقتل كل حيوانات المنك في البلاد والتي يتراوح عددها بين 15 و17 مليونا، في محاولة لوقف انتشار تلك السلالة، بعدما أثارت مخاوف بشأن فاعلية أي لقاح في المستقبل.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت وزارة الصحة القضاء على هذه السلالة.

المصدر : الفرنسية

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