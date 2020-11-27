انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي

سجل مراقبون برازيليون لحظة دخول نيزك إلى الغلاف الجوي وانفجاره فوق سماء منطقة ريو غراندي دو سول على الحدود بين البرازيل وأوروغواي.

وبحسب مدير المنطقة الجنوبية لشبكة مراقبة النيازك البرازيلية كارلوس فرناندو يونغ، فإن النيزك دخل الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 103 كيلومترات وانفجر على ارتفاع 94.4 كيلومترا خلال 1.05 ثانية فقط.

Um meteoro explodiu na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, na madrugada desta segunda-feira. No momento em que ocorre a explosão é possível ver o forte clarão no vídeo realizado pelo Observatório Espacial Heller & Jung. #TVUniverso32 #TVCultura 🎥divulgação pic.twitter.com/JciLY10uZK — TV Universo 32 (@TvUniverso32) November 23, 2020

وسجل انفجار النيزك شدة سطوع قدرها -7 درجات، ويعتبر الرقم صفر هو النقطة المرجعية المحددة لقياس سطوع النيازك أثناء انفجارها، والرقم السلبي يعادل سطوعا أكبر للنيزك.

وأضاف يونغ لموقع "جي وان" (G1) المحلي أنه "مع سقوط هذا النيزك الضخم ثبت أن عام 2020 قد شهد حدوث أكبر عدد من النيازك كبيرة الحجم منذ بداية عمل المرصد في المنطقة الجنوبية في عام 2016".

ورصدت هذه الظاهرة من قبل مرصد "هيلر وجونغ" الفضائي (Heller & Jung Space Observatory) يوم الاثنين الماضي في مدينة تاكوارا التي تبعد 426.9 كيلومترا عن موقع انفجار النيزك.