انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي

سجل مراقبون برازيليون لحظة دخول نيزك إلى الغلاف الجوي وانفجاره فوق سماء منطقة ريو غراندي دو سول على الحدود بين البرازيل وأوروغواي.

وبحسب مدير المنطقة الجنوبية لشبكة مراقبة النيازك البرازيلية كارلوس فرناندو يونغ، فإن النيزك دخل الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 103 كيلومترات وانفجر على ارتفاع 94.4 كيلومترا خلال 1.05 ثانية فقط.

Um meteoro explodiu na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, na madrugada desta segunda-feira. No momento em que ocorre a explosão é possível ver o forte clarão no vídeo realizado pelo Observatório Espacial Heller & Jung. #TVUniverso32 #TVCultura 🎥divulgação pic.twitter.com/JciLY10uZK

— TV Universo 32 (@TvUniverso32) November 23, 2020