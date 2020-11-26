وفاة معلم أمام طلابه أثناء تدريسهم عبر منصة "مدرستي" بالسعودية

توفي معلم في العقد الثالث من عمره أثناء أداء حصته الرسمية عبر منصة مدرستي بالسعودية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إنه "بعد فقدان زملاء المعلم له وعدم الإجابة على الاتصالات والرسائل قام مجموعة من المعلمين بالذهاب إلى منزله ليجدوه ملقى على الأرض، وبعد محاولات لإنقاذه ونقله إلى مستشفى الدمام المركزي فارق الحياة".

وفاة معلم أثناء تدريس الطلاب عن بُعد عبر منصة "#مدرستي" في #الدمام pic.twitter.com/EhzAmGAg7a — أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) November 25, 2020

وعلق الطبيب السعودي رياض الديرة قائلا "أعتقد أنه يجب التنبيه على المدرسين والمدرسات بأخذ استراحة قصيرة (لتكن دقيقة) خلال الحصة مع الحركة لتنشيط الدورة الدموية وتقليل احتمالية حدوث الجلطات لا سمح الله".

إنا لله وإنا إليه راجعون ،، في حادث إنساني

اهتزت له مشاعر الكثير

من المتابعين لمنصة “مدرستي” ..

توفي المعلم( م . ح )

في العقد الثالث من عمره

معلم مادة حاسب الي

في احدى المدارس الاهلية المتوسطة توفي وفاة طبيعية

أثناء أداء حصته الرسمية دعواتكم له .. — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) November 26, 2020

وقال المدرب سعيد اليزيدي "لو تبنت مدرسته وجمعيات الشرقية مبادرة له ولأهله لتفاعل معهما مجتمعنا المعطاء.. يكفي أنه توفي خادما للعلم قائما على رزقه معلما لأبنائنا".