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وفاة معلم أمام طلابه أثناء تدريسهم عبر منصة "مدرستي" بالسعودية

طبيب سعودي: يجب التنبيه على المدرسين والمدرسات بأخذ استراحة قصيرة خلال الحصة مع الحركة لتنشيط الدورة الدموية وتقليل احتمالية حدوث الجلطات (مواقع التواصل)
طبيب سعودي: يجب التنبيه على المدرسين والمدرسات بأخذ استراحة قصيرة خلال الحصة مع الحركة لتنشيط الدورة الدموية وتقليل احتمالية حدوث الجلطات (مواقع التواصل)
26/11/2020

توفي معلم في العقد الثالث من عمره أثناء أداء حصته الرسمية عبر منصة مدرستي بالسعودية.

وقالت وسائل إعلام سعودية إنه "بعد فقدان زملاء المعلم له وعدم الإجابة على الاتصالات والرسائل قام مجموعة من المعلمين بالذهاب إلى منزله ليجدوه ملقى على الأرض، وبعد محاولات لإنقاذه ونقله إلى مستشفى الدمام المركزي فارق الحياة".

وعلق الطبيب السعودي رياض الديرة قائلا "أعتقد أنه يجب التنبيه على المدرسين والمدرسات بأخذ استراحة قصيرة (لتكن دقيقة) خلال الحصة مع الحركة لتنشيط الدورة الدموية وتقليل احتمالية حدوث الجلطات لا سمح الله".

وقال المدرب سعيد اليزيدي "لو تبنت مدرسته وجمعيات الشرقية مبادرة له ولأهله لتفاعل معهما مجتمعنا المعطاء.. يكفي أنه توفي خادما للعلم قائما على رزقه معلما لأبنائنا".

 

المصدر : خدمة سند

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