بالفيديو.. بورش الألمانية تدخل موسوعة غينيس بأطول انزلاق متعمد لسيارة كهربائية بالعالم

دخلت سيارة بورش "تايكان إي في" (Porsche Taycan EV) الألمانية، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأطول انحراف متواصل (دريفت) لسيارة كهربائية في العالم.

وبحسب بيان نشرته الشركة عبر موقعها، فإن السائق الألماني دينيس ريتيرا، قد دار بالسيارة 210 لفات دون توقف، لمدة 55 دقيقة على مسافة تبلغ نحو 42 كيلومترا من الانحراف المستمر، وبمتوسط سرعة بلغت 46 كيلومترا في الساعة.

وجرت المحاولة تحت إشراف موسوعة غينيس، والمحكم الرسمي للأرقام القياسية جوان برنت، في منطقة ديناميكيات القيادة المروية في مضمار "هوكنهايمرينغ" التابع لشركة بورش.

وقالت جوان برنت والتي أشرفت على تسجيل الأرقام لأكثر من 5 سنوات، "لدينا بعض الأرقام في فئة الانحراف، ولكن مع السيارات الرياضية الكهربائية، فهذا شيء مميز جدا بالنسبة لنا أيضا، هنا قامت بورش بعمل رائد حقيقي".

وليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها الشركة الألمانية موسوعة غينيس، حيث تمتلك أرقاما عديدة في فئات قدرة التحمل وسباقات السرعة، ولكن هذا هو الرقم الأول لها في مجال السيارات الكهربائية.