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على أنغام الدبكة.. رشيدة طليب تحتفل بنتائج ولاية ميشيغان للكونغرس بالمقلوبة الفلسطينية

رشيدة طليب هي أميركية من أصل فلسطيني، ولدت عام 1976 في الولايات المتحدة (مواقع التواصل)
رشيدة طليب هي أميركية من أصل فلسطيني، ولدت عام 1976 في الولايات المتحدة (مواقع التواصل)
25/11/2020

ظهرت النائبة في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب في أحد المقاطع المصورة وهي تحتفل بالتصديق على النتائج النهائية لولاية ميشيغان لأعضاء الكونغرس على الطريقة الفلسطينية.

ونشر الحساب الرسمي لحملة السيناتور بيرني ساندرز السابقة لرئاسة الجمهورية مقطعا مصورا لرشيدة وهي تقدم الأكلة الفلسطينية المشهورة "المقلوبة" على أنغام الدبكة احتفالا بالتصديق الرسمي على عضويتها بتصويت 5.5 ملايين أميركي.

وفي عام 2018 تم انتخاب رشيدة طليب كأول مسلمة في مجلس النواب الأميركي عن ولاية ميشيغان، وذلك في انتخابات التجديد النصفي.

ورشيدة طليب هي أميركية من أصل فلسطيني، ولدت عام 1976 في الولايات المتحدة، وهي كبرى أخواتها الـ 13، وكان والدها المهاجر يعمل في مصانع سيارات فورد في ديترويت بولاية ميشيغان.

ووالد رشيدة من مواليد بلدة بيت حنينا شرق القدس، وعاش فترة في نيكاراغوا قبل قدومه إلى ميشيغان، بينما تنحدر والدتها من قرية "بيت عور الفوقا" من محافظة رام الله بالضفة الغربية.

نالت رشيدة الشهادة الجامعية في العلوم السياسية عام 1998، ثم حصلت على شهادة في القانون عام 2004. ومن خلال عملها محامية دخلت ساحة العمل السياسي، وكانت ناشطة في العمل الاجتماعي والبيئي في ولايتها.

المصدر : خدمة سند

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