على أنغام الدبكة.. رشيدة طليب تحتفل بنتائج ولاية ميشيغان للكونغرس بالمقلوبة الفلسطينية

ظهرت النائبة في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب في أحد المقاطع المصورة وهي تحتفل بالتصديق على النتائج النهائية لولاية ميشيغان لأعضاء الكونغرس على الطريقة الفلسطينية.

ونشر الحساب الرسمي لحملة السيناتور بيرني ساندرز السابقة لرئاسة الجمهورية مقطعا مصورا لرشيدة وهي تقدم الأكلة الفلسطينية المشهورة "المقلوبة" على أنغام الدبكة احتفالا بالتصديق الرسمي على عضويتها بتصويت 5.5 ملايين أميركي.

Here's @RashidaTlaib celebrating the Michigan Board of Canvassers certifying the election pic.twitter.com/YWUHq0yH48

— People for Bernie (@People4Bernie) November 24, 2020