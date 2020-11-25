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اليابان تحارب كورونا بالفخامة.. كمامات من الألماس واللؤلؤ

قناع اللؤلؤ يزدان بنحو 330 من لآلئ أكويا اليابانية (رويترز)
قناع اللؤلؤ يزدان بنحو 330 من لآلئ أكويا اليابانية (رويترز)
25/11/2020

يمكن الآن لأيقونات الموضة في اليابان حماية النفس من فيروس كورونا بنوع من البذخ والترف، عن طريق كمامات مرصعة بالألماس واللآلئ يبلغ ثمن الواحدة منها مليون ين (9600 دولار).

فقد بدأت سلسلة "ماسك.كوم" (Mask.com) التابعة لشركة كوكس ببيع الأقنعة المصنوعة يدويا الأسبوع الماضي بهدف إدخال البهجة على اليابانيين، وتحفيز المبيعات في صناعة الأزياء التي أصابها الكساد بسبب جائحة "كوفيد-19".

وتُرصع كمامة الألماس بألماسة 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة من كريستال سواروفسكي، في حين يزدان قناع اللؤلؤ بنحو 330 من لآلئ أكويا اليابانية.

وقالت أزوسا كاجيتاكا التي تعمل في متجر الشركة بالقرب من محطة طوكيو لرويترز اليوم الأربعاء "معنويات الجميع منخفضة بسبب كورونا، ومن الجميل أن يشعروا بقدر من البهجة عند رؤية واحد من هذه الأقنعة المتلألئة".

وأضافت "صناعة المجوهرات والنسيج أيضا في حالة ركود بسبب فيروس كورونا، لذا أقدمنا على هذه الخطوة في إطار مشروع للمساعدة في إنعاش اليابان".

وافتتحت شركة كوكس، التابعة لمجموعة إيون للبيع بالتجزئة، موقع "ماسك.كوم" و6 متاجر منذ سبتمبر/أيلول حيث تقدم أكثر من 200 نوع من الأقنعة يبدأ سعرها من 500 ين.

المصدر : رويترز

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