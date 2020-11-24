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️بدلا من بلايستيشن 5 الجديد.. عملاء أمازون يحصلون على حقائب أرز وأدوات منزلية

حساب الدعم الفني لأمازون على تويتر، رد على تغريدات العملاء قائلا "نأسف لسماع أنك تلقيت العنصر غير الصحيح في طلبك" (شترستوك)
حساب الدعم الفني لأمازون على تويتر، رد على تغريدات العملاء قائلا "نأسف لسماع أنك تلقيت العنصر غير الصحيح في طلبك" (شترستوك)
24/11/2020

تداول عدد من عملاء أمازون، صورا لحقائب بلايستيشن 5 (PlayStation 5) الجديد، والتي فوجئوا بأنها تحتوي على أرز وطعام قطط ومنتجات أخرى بدلا من الجهاز المنتظر منذ عدة أشهر.

ونشرت الصحفية البريطانية، بيكس ماي، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو، لتوثيق لحظة فتح صندوق الجهاز، لكنها فوجئت بمقلاة هوائية غير مرغوب فيها، واصفة ما حدث بالخديعة من أمازون.

وتفاعل معها العشرات مما حدث لهم الأمر نفسه، حيث رد عليها أحد المغردين، "لقد حدث لي الشيء نفسه بالضبط، باستثناء أنني حصلت على الأرز".

وقال مغرد في تغريدة أخرى، "حدث الشيء نفسه بالضبط بالنسبة لي، حصلت على شواية جورج فورمان! يبدو أن الصندوق قد تم فتحه في وقت ما أيضا".

وأضاف "الآن لا يمكنني الحصول على بديل، لأنه لا يوجد مخزون في أي مكان بالمملكة المتحدة على الرغم من أنني طلبت ذلك مسبقًا قبل شهرين!".

من جانبه، رد حساب الدعم الفني لأمازون على تويتر، على تغريدات العملاء قائلا: "نأسف لسماع أنك تلقيت العنصر غير الصحيح في طلبك. هذه ليست التجربة التي نريدها لعملائنا، يمكنك طلب خيارات الاسترداد (الاستبدال)".

وعادت ماي للتغريد مرة أخرى بعد مرور 48 ساعة، قائلة "مرحبا أمازون، لقد مر الآن أكثر من 48 ساعة ولم أسمع أي شيء منكم عن بلايستيشن 5 المفقود، وُعدت بأن أسمع الرد في غضون 24-48 ساعة لإجراء التحقيقات الخاصة بكم".

وأضافت في تغريدة أخرى "المزيد من حالات احتيال أمازون، حيث يتم تبديل طلبات بلايستيشن 5 الخاص بهم بأدوات منزلية عشوائية".

 

المصدر : خدمة سند

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