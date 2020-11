️بدلا من بلايستيشن 5 الجديد.. عملاء أمازون يحصلون على حقائب أرز وأدوات منزلية

تداول عدد من عملاء أمازون، صورا لحقائب بلايستيشن 5 (PlayStation 5) الجديد، والتي فوجئوا بأنها تحتوي على أرز وطعام قطط ومنتجات أخرى بدلا من الجهاز المنتظر منذ عدة أشهر.

ونشرت الصحفية البريطانية، بيكس ماي، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو، لتوثيق لحظة فتح صندوق الجهاز، لكنها فوجئت بمقلاة هوائية غير مرغوب فيها، واصفة ما حدث بالخديعة من أمازون.

وتفاعل معها العشرات مما حدث لهم الأمر نفسه، حيث رد عليها أحد المغردين، "لقد حدث لي الشيء نفسه بالضبط، باستثناء أنني حصلت على الأرز".

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

وقال مغرد في تغريدة أخرى، "حدث الشيء نفسه بالضبط بالنسبة لي، حصلت على شواية جورج فورمان! يبدو أن الصندوق قد تم فتحه في وقت ما أيضا".

I've had exactly the same happen to me, except I got rice. pic.twitter.com/CsopSGTLev — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

وأضاف "الآن لا يمكنني الحصول على بديل، لأنه لا يوجد مخزون في أي مكان بالمملكة المتحدة على الرغم من أنني طلبت ذلك مسبقًا قبل شهرين!".

من جانبه، رد حساب الدعم الفني لأمازون على تويتر، على تغريدات العملاء قائلا: "نأسف لسماع أنك تلقيت العنصر غير الصحيح في طلبك. هذه ليست التجربة التي نريدها لعملائنا، يمكنك طلب خيارات الاسترداد (الاستبدال)".

Hi @amazonuk, it's now been more than 48 hours and I haven't heard anything from you about this missing #PS5. Was promised would hear back in 24-48 hours while you conduct your investigation… #AmazonPS5Scam @AmazonHelp https://t.co/DohPlzfhrX — Bex April May (@bexlectric) November 21, 2020

وعادت ماي للتغريد مرة أخرى بعد مرور 48 ساعة، قائلة "مرحبا أمازون، لقد مر الآن أكثر من 48 ساعة ولم أسمع أي شيء منكم عن بلايستيشن 5 المفقود، وُعدت بأن أسمع الرد في غضون 24-48 ساعة لإجراء التحقيقات الخاصة بكم".

وأضافت في تغريدة أخرى "المزيد من حالات احتيال أمازون، حيث يتم تبديل طلبات بلايستيشن 5 الخاص بهم بأدوات منزلية عشوائية".