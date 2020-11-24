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شاهد.. اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية بمطار كاستيلون الإسباني

الحساب الرسمي لمطار كاستيلون قال إنه تم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات تذكر (مواقع التواصل)
الحساب الرسمي لمطار كاستيلون قال إنه تم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات تذكر (مواقع التواصل)
24/11/2020

اندلع حريق في طائرة ركاب "بوينغ 747" (Boeing 747) تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار مدينة كاستيلون دي لا بلانا الإسبانية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله ألسنة اللهب وهي تتصاعد من قمرة القيادة، حيث ارتفع عمود طويل من الدخان الأسود في السماء.

وقال الحساب الرسمي لمطار كاستيلون إنه تم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات تذكر.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الطائرة كانت مخزنة في المطار، بعد سحبها مؤخرا من الخدمة.

 

المصدر : خدمة سند

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