شاهد.. اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية بمطار كاستيلون الإسباني

وثق الأميركي زاك غراينك، لاعب البيسبول السابق، لقطات مخيفة أثناء رحلته بالطائرة في ولاية كاليفورنيا، حيث اكتست السماء باللون البرتقالي؛ متأثرة بدخان حرائق الغابات الأخيرة في الولاية الأميركية.
اندلع حريق في طائرة ركاب "بوينغ 747" (Boeing 747) تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار مدينة كاستيلون دي لا بلانا الإسبانية.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله ألسنة اللهب وهي تتصاعد من قمرة القيادة، حيث ارتفع عمود طويل من الدخان الأسود في السماء.
Se incendia en @CDTairport uno de los @boeing 747 que @British_Airways mandó para su desguace por #ecube_solutions #avgeeks pic.twitter.com/4m9z5Zy0V4
— Fly News (@flynewsmagazine) November 23, 2020
وقال الحساب الرسمي لمطار كاستيلون إنه تم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات تذكر.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الطائرة كانت مخزنة في المطار، بعد سحبها مؤخرا من الخدمة.
Los bomberos del aeropuerto de Castellón (@CDTairport) y del @SIAB_Castellon trabajan de forma conjunta en la extinción de un incendio en una aeronave. No ha habido que lamentar heridos y el fuego se encuentra ya confinado. pic.twitter.com/KuQtz9BW4O
— Aeropuerto de Castellón (@CDTairport) November 23, 2020