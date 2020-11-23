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عُثر عليه متجمدا.. أميركي يعود إلى الحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه

كان مايكل فاقدا للوعي، وكان يعاني انخفاضا شديدا في درجة حرارة الجسم (مواقع التواصل)
كان مايكل فاقدا للوعي، وكان يعاني انخفاضا شديدا في درجة حرارة الجسم (مواقع التواصل)
23/11/2020

عاد متنزه الجبال الأميركي مايكل كنابنسكي إلى الحياة مرة أخرى بعد توقف قلبه مدة 45 دقيقة كاملة، حيث عثر عليه متجمدا في الظلام في حديقة ماونت رينييه الوطنية بواشنطن.

وقالت جينيل بادولاك طبيبة وحدة العناية المركزة في مركز هاربورفيو الطبي لـ"سي إن إن" (CNN)" "لقد عاد من الموت، لم تكن معجزة، كان علما".

وأضافت " كان مايكل فاقدا للوعي، وكان يعاني انخفاضا شديدا في درجة حرارة الجسم، وتوقف قلبه بعد وقت قصير من وصوله إلى غرفة الطوارئ، ولا يوجد أي إصابات كبيرة، لذلك فكرنا جميعا في استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (extracorporeal membrane oxygenation)، وهو آلة تعمل على سحب الدم من الجسم، ثم أكسدته خارجه قبل ضخّه مرة أخرى، وذلك بهدف تدفئة الجسم لدرجة حرارته الطبيعية، ومن ثم يعود القلب إلى العمل بشكل طبيعي، وهو ما حدث بعد 45 دقيقة فقط".

وفي وقت سابق نشر غاري كنابنسكي -ابن عم مايكل- منشورا عبر فيسبوك قال فيه "إلى أي شخص بالقرب من معسكر موير اليوم، فُقد ابن عمي مايكل كنابنسكي (45 عاما) في المنطقة منذ يوم أمس.. من فضلك أبلغنا إذا رأيته".

لكنه عاد مرة أخرى ونشر مقطع فيديو من محادثته معه عقب الإفاقة، وعلق عليه قائلا "هذا مايكل الآن.. سيكون بخير"، ووفقا لتقارير صحفية، فإن مايكل غادر المركز الطبي بعد 8 أيام.

المصدر : خدمة سند

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