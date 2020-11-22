سيدة المطر بمصر.. جلست تبيع الترمس فجاءها رزقها مرتين

لقيت صورة سيدة مصرية تبيع حبات الترمس وسط أجواء ممطرة قاسية في القاهرة تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، دفع جهات مختلفة لدعمها ماديا ومعنويا.

وباتت نعمات عبد الحميد تعرف باسم "سيدة المطر"، بعد تداول صورتها التي أثارت تعاطفا واسعا لما ظهر من معاناتها وهي تنتظر بيع عدد من أكياس الترمس الممزوجة بماء المطر.

ولم تجن السيدة الكثير من ذلك، لكن تداول صورتها على نطاق واسع ساعد على تحقيق أحلامها البسيطة في توفير دواء وشقة في ساعات معدودة، فأتاها الرزق مرتين، وفقا لمغردين.

انا دائماً بحاول اشوف الجزء الايجابي في كل سوء تفاهم

انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجه نعمات عبد الحميد #سيدة_المطر من السوشيال ميديا

وتواصلت مع الحاجه نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني اني البي كل طلبات الحاجه نعمات اسرتها.

كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة ❤️ pic.twitter.com/xQLFumvKTa — Yasmine Sabri (@yasminesabri) November 20, 2020

وقالت وزارة التضامن السبت في سلسلة تغريدات بتويتر، إن السيدة تسمى نعمات عبد الحميد (63 عاما)، وتعاني ظروفا مادية وصحية سيئة، دفعتها لبيع "الترمس" (أحد المسليات الشهيرة بمصر) بشوارع القاهرة لسد احتياجاتها.

وأوضحت الوزارة أن صورتها انتشرت (الجمعة) بمنصات التواصل خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.

ووجهت الوزارة بتوفير وحدة سكنية وتقديم مساعدات مالية، مع بحث تقديم معاش (مستحقات مالية شهرية) وتوفير أدوية لها.

وعبر برنامجه واسع الانتشار بمصر، أثار الإعلامي عمرو أديب مساء الجمعة قضية "سيدة المطر" مع وزيرة التضامن نيفين القباج التي أكدت تقديم تلك المساعدات.

وصورة "سيدة المطر" لم تجذب اهتمام وزارة التضامن والإعلام فحسب، بل دفعت حسابات بمنصات التواصل لمقارنتها بصورة أخرى للفنانة المصرية ياسمين صبري داخل إحدى الطائرات، قبل أن تعلن الأخيرة تقديم مساعدات لها.

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد وتقديم مساعدات مالية للسيدة نعمات "#سيدة_المطر" وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية(١) pic.twitter.com/k9yMUTE2Z9 — وزارة التضامن الاجتماعي (@MOSS_Egypt) November 21, 2020

وغردت صبري "أنا سعيدة أني تعرفت إلى الحاجة نعمات عبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت معها".

وأضافت عبر حسابها الموثق بتويتر "يشرفني أن ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها"، دون تفاصيل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة السيدة نعمات، ورأى مصريون أن الصورة تعكس حال شريحة كبيرة من المواطنين.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعجبهم من تعامل الإعلام المصري التابع للنظام مع صورة السيدة نعمات، واحتفائه بها دون النظر إلى أمثالها من المواطنين، واعتبارها حالة شاذة.

عظيم جداً التفاعل اللي حصل مع صورة #سيده_المطر

يا كل حد قادر يساعد ولو بالقليل؛ انزلوا الشارع دوروا على اللي محتاجين مساعدة ومش بيطلبوا

دوروا في عيون الناس عن باب للرحمة ومدوا ايديكم وساعدوهم

الناس للناس عون، والنَّاس للناس سند#مات_عمر pic.twitter.com/A7eLtD3ScY — Ahmed Samir أحمد سمير (@A_SAMIR_1) November 21, 2020

ودعا مغردون إلى التكفل بمن يعانون العوز في مصر وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، والعمل على إرساء قواعد العدالة الاجتماعية بدلا عن تصدير نموذج واحد فقط.

وفي 2019 كشف الجهاز المركزى للإحصاء (رسمي) عن أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 32.5%، مقابل 27.8% في عام 2015، بزيادة 4.7%، وفق ما نقلت الأناضول.