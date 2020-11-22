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بعد إصابته بالملاريا وكورونا.. رجل بريطاني ينجو من لسعة كوبرا في الهند

إيان جونز تعرّض للسعة كوبرا هندية في منطقة جودبور الريفية (مواقع التواصل)
إيان جونز تعرّض للسعة كوبرا هندية في منطقة جودبور الريفية (مواقع التواصل)
22/11/2020

يتعافى عامل بريطاني في القطاع الخيري -بعد أن نجا من فيروس كورونا وحمى الضنك والملاريا- من لسعة أفعى قاتلة في ولاية راجستان (غربي الهند).

وتعرض إيان جونز للسعة كوبرا هندية في منطقة جودبور الريفية، وأدخل مستشفى يقع على مسافة نحو 350 كيلومترا من العاصمة الإقليمية جايبور.

وقال الطبيب المعالج أبهيشيك تاتر لوكالة الصحافة الفرنسية السبت في مستشفى ميديبولس المحلي "جاء جونز إلينا الأسبوع الماضي بعد تعرضه للسعة أفعى في إحدى قرى المنطقة. في البداية، اشتبهنا أيضا بأنه مصاب بكوفيد-19 (للمرة الثانية) لكن نتيجة اختباره كانت سلبية".

وأضاف "أثناء وجوده في المستشفى، كان واعيا وعانى من أعراض لسعة الأفاعي، التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة المشي، لكن هذه الأعراض تكون عابرة بشكل عام".

وسمح لجونز بمغادرة المستشفى في وقت سابق هذا الأسبوع، وقال الطبيب "نتوقع ألا تكون هناك آثار على المدى الطويل (…) سيبدأ التحسن خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولفت إلى أن لسعات الأفاعي شائعة في أرياف المنطقة.

وقال نجل "إيان" سيب جونز في منشور على صفحة "غو فاند مي" التي أنشئت من أجل مساعدته على دفع فواتيره الطبية والعودة إلى جزيرة وايت في جنوب إنجلترا "أبي مكافح، فخلال فترة وجوده في الهند عانى من الملاريا وحمى الضنك، قبل أن يصاب بكوفيد-19".

وأضاف "لم يكن قادرا على العودة إلى بلده بسبب الوباء، وكعائلة تفهمنا رغبته في مواصلة دعم العديد من الأشخاص الذين يعتمدون عليه".

ويعمل جونز مع الحرفيين التقليديين في راجستان، ومن خلال مؤسسته الاجتماعية "سابيريان" المدعومة من جمعيات خيرية، يسهم في توريد سلعهم إلى بريطانيا لمساعدتهم على الخروج من الفقر.

المصدر : الفرنسية

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