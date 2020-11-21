مطربة ألمانية تتعاطف مع السوريين وضحايا نظام الأسد

نشرت المطربة الألمانية "تورا" أغنية عبر قناتها على يوتيوب، أبدت فيها تعاطفا مع السوريين الذين يواجهون منذ سنوات إجرام النظام السوري وحلفائه، خاصة المعتقلين الذين ظهرت صورهم ضمن "صور قيصر" الأخيرة.

وحملت الأغنية تساؤلات عن مصير الذين اختفوا قسرا، وإذا كانوا على قيد الحياة.

وقالت تورا في أغنيتها إن "الشعب السوري بأكمله شاهد على الاستبداد والدم، لكن العالم لا يرى هذا كافيا".

وتتابع قائلة إن (الرئيس السوري بشار) الأسد يحب السلطة "انظر كيف يضحك" لن يتنازل عنها أبدا.

وختمت تورا أغنيتها بكلمات تقول إن "3500 يوم مضوا، والعالم لم يعد يرى البشر الذين وراء هذه الأرقام، عندما ينكسر الإنسان لا أحد يتكلم عنه، وتموت العدالة معه".