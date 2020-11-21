البث الحي
منوعات|سوريا

مطربة ألمانية تتعاطف مع السوريين وضحايا نظام الأسد

21/11/2020

نشرت المطربة الألمانية "تورا" أغنية عبر قناتها على يوتيوب، أبدت فيها تعاطفا مع السوريين الذين يواجهون منذ سنوات إجرام النظام السوري وحلفائه، خاصة المعتقلين الذين ظهرت صورهم ضمن "صور قيصر" الأخيرة.

وحملت الأغنية تساؤلات عن مصير الذين اختفوا قسرا، وإذا كانوا على قيد الحياة.

وقالت تورا في أغنيتها إن "الشعب السوري بأكمله شاهد على الاستبداد والدم، لكن العالم لا يرى هذا كافيا".

وتتابع قائلة إن (الرئيس السوري بشار) الأسد يحب السلطة "انظر كيف يضحك" لن يتنازل عنها أبدا.

وختمت تورا أغنيتها بكلمات تقول إن "3500 يوم مضوا، والعالم لم يعد يرى البشر الذين وراء هذه الأرقام، عندما ينكسر الإنسان لا أحد يتكلم عنه، وتموت العدالة معه".

المصدر : خدمة سند

حول هذه القصة

زوجة أردوغان تستضيف طفلا سوريا ولد بلا أطراف

التقت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان بالطفل السوري محمد مصيطف فاقد اليدين والقدمين وأسرته بعد دخولهم إلى تركيا بتعليمات من وزارة الداخلية من مخيم للنازحين كانوا يقطنون فيه بريف محافظة إدلب.

المزيد من منوعات

هذا ما فعله كورونا بسيارة أجرة لندن السوداء الشهيرة

الحقول المليئة بسيارات الأجرة أصبحت الآن ظاهرة جماعية (الفرنسية)

بعد فضائح "حابي" وقناة بنما.. هواة يكتشفون خطأ فادحا في طابع بريد مصري حديث

الأخطاء الفادحة في طوابع البريد المصرية تكررت خلال السنوات الماضية (المقتني العربي)

عراق بورين.. قرية فلسطينية معلقة على الصخر

قرية عراق بورين تتربع فوق الجرف الصخري (الجزيرة)

سريلانكا.. سياسي يأكل سمكة نيئة أمام الكاميرات لسبب غريب

وداراشي دعا جميع المواطنين في سريلانكا إلى تناول السمك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

حملة الرئيس تتجه للمحكمة العليا.. قاض فدرالي يرفض دعوى ترامب لإبطال أصوات البريد ببنسلفانيا

محامي ترامب رودي جولياني يتحدث قبل أيام عن خروقات شابت الانتخابات بولاية بنسلفانيا (رويترز)

ما السر الذي أخفته الملكة إليزابيث ووالدتها منذ قرن؟

الملكة إليزابيث ووالدتها كانتا على علم بالظروف التي تعيشها الشقيقتان نيريسا وكاثرين في المستشفى (غيتي إيميجز)

لقاح كورونا يحتاج مادة أخرى حتى ينقذ العالم.. ما هي؟

هل ستتمكن مصانع الثلج الجاف في العالم من تلبية الاحتياجات؟ (غيتي)

قال إن بلاده تسعى لإنهاء الخلاف مع قطر.. وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا طيبة وودية مع تركيا

الوزير فيصل بن فرحان: لم أر أرقاما تفيد بوجود مقاطعة للبضائع التركية بالسعودية(رويترز)