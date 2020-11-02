البث الحي
منوعات|فيتنام

راكب يشعل النار في ورق التواليت على متن طائرة

الخطوط الفيتنامية قالت إنه عند اكتشاف الراكب أطفأ النار سريعا دون أن تتعرض الطائرة لأي ضرر (الأوروبية)
الخطوط الفيتنامية قالت إنه عند اكتشاف الراكب أطفأ النار سريعا دون أن تتعرض الطائرة لأي ضرر (الأوروبية)
2/11/2020

تأخر اليوم الاثنين إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية، كانت متجهة من هانوي إلى مدينة هو تشي منه، لمدة ساعة، وذلك بعد العثور على أحد الركاب كان يقوم بإشعال النار في ورق التواليت.

وأفادت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية بأن موعد إقلاع الطائرة كان مقررا الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ولكن بينما كانت الطائرة تتجه إلى المدرج استعدادا للإقلاع، وجدت إحدى المضيفات راكبا -لم يتم الكشف عن هويته- يستخدم ولاعة لإشعال النار في ورق التواليت.

وقالت الخطوط الجوية الفيتنامية، في بيان لها، إنه عند اكتشاف هذا الشخص، قام بإطفاء النار سريعا، دون أن تتعرض الطائرة لأي ضرر.

وقام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة بالواقعة، وقرر العودة.

وقام طاقم الطائرة بتسليم الراكب لمسؤولي الأمن بالمطار، ثم أقلعت الطائرة في التاسعة صباحا، متأخرة بذلك ساعة عن موعدها الاصلي.

ومن جانبه، قال تران هواي فونغ، مدير هيئة المطارات الشمالية، إن نوع الولاعة التي يحملها الراكب ليس محظورا على متن الطائرات، إلا أن استخدامها على متن الطائرة يمثل تهديدا للسلامة.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

قتل في حوادثها الرئيس البولندي وجوقة الجيش الأحمر.. الرحلة الأخيرة لطائرة "تو-154" الروسية

قامت طائرة "توبوليف تو-154" الروسية -التي كانت تعد نموذجا رائدا في عالم الطيران خلال حقبة الاتحاد السوفياتي- برحلتها التجارية الأخيرة الأربعاء قبل إحالتها للتقاعد، وفق ما ذكرت شركة الطيران الروسية.

المزيد من منوعات

لوموند: أغنية الأطفال "القرش الصغير" الأكثر مشاهدة على يوتيوب

أغنية &#34;القرش الصغير&#34; نجحت في تجاوز حدود منصة الفيديو عبر الإنترنت (مواقع التواصل)

تسعينية ترقص أمام مركز الاقتراع.. شاهد طرائف المسنين في الانتخابات الأميركية

المسنة التسعينية وهي ترقص أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا (مواقع التواصل)

"لن أفرح بدون والدي".. طالبة يمنية تطالب بتأخير حفل تخرجها لتزامنه مع جلسة علاجية لوالدها

أماني المقبلي طالبة في جامعه تعز (مواقع التواصل)

أردوغان ينشر فيديو للطفلة معجزة زلزال إزمير

الطفلة إليف ظلت تحت أنقاض منزلها على قيد الحياة بعد مضي 65 ساعة من وقوع الزلزال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

انتخابات أميركا.. فرص الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ تتضاءل

لا يمكن إقرار أي قانون في الولايات المتحدة دون المرور بالغرفة العليا للكونغرس (رويترز)

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)

تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

العاملون في لجان الفرز في أحد مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا (رويترز)