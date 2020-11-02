راكب يشعل النار في ورق التواليت على متن طائرة

تأخر اليوم الاثنين إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية، كانت متجهة من هانوي إلى مدينة هو تشي منه، لمدة ساعة، وذلك بعد العثور على أحد الركاب كان يقوم بإشعال النار في ورق التواليت.

وأفادت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية بأن موعد إقلاع الطائرة كان مقررا الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ولكن بينما كانت الطائرة تتجه إلى المدرج استعدادا للإقلاع، وجدت إحدى المضيفات راكبا -لم يتم الكشف عن هويته- يستخدم ولاعة لإشعال النار في ورق التواليت.

وقالت الخطوط الجوية الفيتنامية، في بيان لها، إنه عند اكتشاف هذا الشخص، قام بإطفاء النار سريعا، دون أن تتعرض الطائرة لأي ضرر.

وقام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة بالواقعة، وقرر العودة.

وقام طاقم الطائرة بتسليم الراكب لمسؤولي الأمن بالمطار، ثم أقلعت الطائرة في التاسعة صباحا، متأخرة بذلك ساعة عن موعدها الاصلي.

ومن جانبه، قال تران هواي فونغ، مدير هيئة المطارات الشمالية، إن نوع الولاعة التي يحملها الراكب ليس محظورا على متن الطائرات، إلا أن استخدامها على متن الطائرة يمثل تهديدا للسلامة.