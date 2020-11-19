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منوعات|سريلانكا

سريلانكا.. سياسي يأكل سمكة نيئة أمام الكاميرات لسبب غريب

وداراشي دعا جميع المواطنين في سريلانكا إلى تناول السمك (مواقع التواصل)
وداراشي دعا جميع المواطنين في سريلانكا إلى تناول السمك (مواقع التواصل)
19/11/2020

تناول السياسي السريلانكي وزير الثروة السمكية السابق، ديليب وداراشي، سمكة نيئة أمام الكاميرات في مؤتمر صحفي، لكي يثبت أنه لا يتسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا.

وقال وداراشي في مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام نقلا عن رويترز "أنا أدعو جميع المواطنين إلى تناول السمك.. لا داعي للخوف، لن تصاب بفيروس كورونا.. أنا آكله نيئا.. سآكله وأقنعكم".

وأضاف الوزير السابق "لا يستطيع العاملون في صناعة الأسماك بيع منتجاتهم، والمواطنون في بلادنا لا يأكلون السمك، والصيادون على وشك الإفلاس".

جاء ذلك تعليقا على اعتقاد قطاع كبير من المواطنين في سريلانكا أن فرص الإصابة بكوفيد-19 تزداد عند تناولهم للأسماك؛ مما أدى إلى انخفاض المبيعات بشكل حاد خلال فترة الوباء، بحسب تقارير صحفية محلية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه لا يوجد حتى الآن أنباء عن صحة السياسي بعد هذه اللقطة التي وصفوها بالكوميدية أكثر منها تعليمية.

المصدر : خدمة سند

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