رجل أعمال صيني يشتري حمامة بـ1.9 مليون دولار

اشترى رجل أعمال صيني حمامة السباق البلجيكية "نيو كيم" (New Kim) مقابل 1.6 مليون يورو (1.9 مليون دولار)، لتصبح بذلك الأغلى في العالم، متجاوزا الثمن القياسي لـ"أرماندو" رفيق "نيو كيم" بـ 1.3 مليون يورو في 2019.

ووفقا لشركة "بيبا"، التي نظمت المزاد، فإن الأنثى -التي تبلغ عامين فقط- قام بتربيتها جاستون فان دي ووير وابنه كورت، في بيرلار بالقرب من مدينة أنتويرب.

وفي تصريحات لصحيفة الغارديان (The Guardian)، قال الرئيس التنفيذي للشركة نيكولاس خيشلبريخت "هذه الأسعار لا تصدق، لأن "أرماندو" ذكر، وعادة يكون الذكر أكثر قيمة من الأنثى، لأنه يمكن أن ينتج نسلا أكثر".

وذكر خيشلبريخت أن "نيو كيم" شاركت في سباقات عام 2018 فقط، وتوجت بلقب أفضل طائر صغير في بلجيكا، مما دفع أصحابها إلى إحالتها إلى تقاعد مبكر.

وأضاف أنه "يمكن أن يتكاثر الحمام عادة حتى سن العاشرة، لذا فإن لدى "نيو كيم" فرصة كبيرة لإنتاج الكثير من الأفراخ في المستقبل". وبدأت العطاءات على "نيو كيم" بسعر 200 يورو في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنها ارتفعت في غضون 90 دقيقة إلى 1.31 مليون يورو، قبل أن يتسابق على حيازتها اثنان من هواة جمع الحمام الصينيين الأثرياء.

وعلّق كورت فان دي ووير، مربي "نيو كيم" بأن "الشيء الوحيد الذي يمكنني رؤيته هو أننا نشعر بصدمة تامة"، في حين أشار خيشلبريخت إلى أنه لا يوجد بلد آخر يعشق تربية الحمام مثل بلجيكا.

واختتم حديثه قائلا "إذا كانت لديك 20 ألفا من مربي الحمام في بلد صغير جدا يتنافسون مع بعضهم البعض على مستوى عال جدا، فهذا أشبه بدوري أبطال أوروبا في كرة القدم".