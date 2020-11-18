خطاط سوري ينهي كتابة القرآن الكريم بيده بعد 3 سنوات

بخط اليد أنهى الخطاط السوري، أحمد حازم نجيب، كتابة القرآن الكريم بعد 3 سنوات من بداية العمل.

وفي مقطع فيديو خاص أرسله الخطاط حازم لوحدة سند للرصد والتحقق في شبكة الجزيرة، قال فيه إن والديه ومعلميه السابقين شجعوه على الكتابة بعد اكتشاف مهارته في الخط.

#سوريا

الخطاط أحمد حازم نجيب ينهي كتابة القرآن الكريم بخط يده في قرية ملس بريف #إدلب بعد ٣ سنوات من بدء كتابته. pic.twitter.com/CZ29bM1tYe — عبود البرشلوناوي (@ct057qubfpcN3u9) November 15, 2020

وأضاف أن فكرة تخطيط وكتابة القرآن الكريم راودته منذ سنوات عدة، وبدأ بها قبل 3 سنوات بمعدل كتابة 3 صفحات يوميا تقريبا، حيث تستغرق كتابة الصفحة الواحدة ساعة كاملة أحيانا أو أكثر، موضحا أن هذا العمل شرف عظيم منحه إياه الله تعالى، وفق تعبيره.