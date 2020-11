بدولارين في الساعة.. السلطات الأميركية تتعاقد مع سجناء لنقل موتى كورونا

نشر المصور الأميركي "إيفان بيير أغويير" مقطعا مصورا لاستعانة السلطات الأميركية بسجناء بولاية تكساس وهم ينقلون موتى فيروس كورونا داخل شاحنات كبيرة، صباح الأحد، بمدينة "إل باسو" (El Paso)، نتيجة تزايد أعداد الموتى وعدم القدرة على استيعاب المزيد بالمستشفيات.

وذكرت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن السلطات المحلية قد تعاقدت مع سجناء بمقابل دولارين في الساعة لنقل ضحايا كورونا إلى داخل شاحنات مجهزة بثلاجات للموتى مع تزايد الحالات.

WARNING: Graphic Video- Here are some small clips I took of jail #inmates helping the #ElPaso Medical Examiner's Office by loading bodies into 1 of the 8 mobile morgues on site.There is an overflow of bodies due the #CovidSurge in the region. #Covid19 #BorderStories #CoronaVirus pic.twitter.com/CbZDiZZr5q — Ivan Pierre Aguirre (@i_p_a_1) November 15, 2020

ومنذ شهر مارس/آذار أُصيب أكثر من 75 ألف شخص في المدينة، ومع بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تزايدت أعداد المصابين بواقع ألف شخص كل يوم.

وتستعد دول في أوروبا والولايات المتحدة لحملات تلقيح ضد فيروس كورونا، بعد النتائج المشجعة للتجارب النهائية للقاحَيْن على الأقل.

📍NEW: Chilling video of El Paso jail inmates hired to move bodies of #COVID19 deceased patients into mobile overflow morgues. Inmates wear full PPEs & paid $2/hour. They’ve been doing this tough work since Monday, before El Paso increased to 10 mobile morgues. I cry for El Paso. pic.twitter.com/KgQBpzD1mZ — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 15, 2020

وانتعشت الآمال في التوصل إلى علاج لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، عقب إعلان شركة "مودرنا" (Moderna) الأميركية الاثنين عن لقاح فعال بنسبة 94.5%، وذلك بعد أيام من إعلان شركة "فايزر" (Pfizer) الأميركية وشريكتها "بيونتيك" (BioNTech) الألمانية عن لقاح فعال بنسبة 90%.

ولقي الإعلان عن فعالية اللقاحَيْن ترحيبا من مسؤولين في منظمة الصحة العالمية ومدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، الذي وصف الأخبار الجديدة بالرائعة.

وقد يحصل لقاح "مودرنا" واللقاح المشترك لكل من "فايزر" و"بيونتيك" على ترخيص من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق ما قاله منصف السلاوي المسؤول العلمي عن عملية "وارب سبيد" (Operation Warp Speed – OWS)، التي شكّلها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمتابعة تلقيح المواطنين الأميركيين ضد فيروس كورونا.

“Have some respect for the dead” is what I was told while being asked to leave the cemetery. But not before one of medical personnel posed playfully for a photo in front of a covid victim in #elpaso #covid pic.twitter.com/AooYZ5lenU — David James Davis (@photodavisep) November 16, 2020

وفي أغسطس/آب الماضي، وعدت شركة "مودرنا" بتزويد الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة، ووقّعت الشركة اتفاقا مع دول -بينها قطر وكندا واليابان وبريطانيا- لتزويدها بملايين الجرعات من لقاحها المرتقب.

أما شركة فايزر فأطلقت برنامجا لتوزيع لقاحها المرتقب في 4 ولايات أميركية بينها تينيسي وتكساس، في وقت يعد المسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب ببدء حملات التلقيح فور توفر اللقاحات.