البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

بدولارين في الساعة.. السلطات الأميركية تتعاقد مع سجناء لنقل موتى كورونا

السلطات المحلية بمدينة "إل باسو" تعاقدت مع السجناء لعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الموتى (مواقع التواصل)
السلطات المحلية بمدينة "إل باسو" تعاقدت مع السجناء لعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الموتى (مواقع التواصل)
18/11/2020

نشر المصور الأميركي "إيفان بيير أغويير" مقطعا مصورا لاستعانة السلطات الأميركية بسجناء بولاية تكساس وهم ينقلون موتى فيروس كورونا داخل شاحنات كبيرة، صباح الأحد، بمدينة "إل باسو" (El Paso)، نتيجة تزايد أعداد الموتى وعدم القدرة على استيعاب المزيد بالمستشفيات.

وذكرت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن السلطات المحلية قد تعاقدت مع سجناء بمقابل دولارين في الساعة لنقل ضحايا كورونا إلى داخل شاحنات مجهزة بثلاجات للموتى مع تزايد الحالات.

ومنذ شهر مارس/آذار أُصيب أكثر من 75 ألف شخص في المدينة، ومع بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تزايدت أعداد المصابين بواقع ألف شخص كل يوم.

وتستعد دول في أوروبا والولايات المتحدة لحملات تلقيح ضد فيروس كورونا، بعد النتائج المشجعة للتجارب النهائية للقاحَيْن على الأقل.

وانتعشت الآمال في التوصل إلى علاج لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، عقب إعلان شركة "مودرنا" (Moderna) الأميركية الاثنين عن لقاح فعال بنسبة 94.5%، وذلك بعد أيام من إعلان شركة "فايزر" (Pfizer) الأميركية وشريكتها "بيونتيك" (BioNTech) الألمانية عن لقاح فعال بنسبة 90%.

ولقي الإعلان عن فعالية اللقاحَيْن ترحيبا من مسؤولين في منظمة الصحة العالمية ومدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، الذي وصف الأخبار الجديدة بالرائعة.

وقد يحصل لقاح "مودرنا" واللقاح المشترك لكل من "فايزر" و"بيونتيك" على ترخيص من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق ما قاله منصف السلاوي المسؤول العلمي عن عملية "وارب سبيد" (Operation Warp Speed – OWS)، التي شكّلها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمتابعة تلقيح المواطنين الأميركيين ضد فيروس كورونا.

وفي أغسطس/آب الماضي، وعدت شركة "مودرنا" بتزويد الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة، ووقّعت الشركة اتفاقا مع دول -بينها قطر وكندا واليابان وبريطانيا- لتزويدها بملايين الجرعات من لقاحها المرتقب.

أما شركة فايزر فأطلقت برنامجا لتوزيع لقاحها المرتقب في 4 ولايات أميركية بينها تينيسي وتكساس، في وقت يعد المسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب ببدء حملات التلقيح فور توفر اللقاحات.

المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند

حول هذه القصة

متدينون يهود يتحدون إجراءات كورونا في أميركا

إنهم مصممون على تحدي التدابير التي أقرها حاكم ولاية نيويورك في حي بورو بارك في بروكلين، حيث يتمرد جزء من المجتمع اليهودي الحسيدي المتدين على القيود التي تهدف إلى احتواء تفشي موجة جديدة لوباء كورونا.

المزيد من منوعات

رجل أعمال صيني يشتري حمامة بـ1.9 مليون دولار

&#34;نيو كيم&#34; شاركت في سباقات عام 2018 فقط، وتوجت بلقب أفضل طائر صغير في بلجيكا (رويترز)

خطاط سوري ينهي كتابة القرآن الكريم بيده بعد 3 سنوات

بالأرقام.. تعرف على أكثر الشعوب العربية استهلاكا للشاي والقهوة

سعودي يقدم الشاي لأصدقائه بأحد مرتفعات منطقة أبها جنوبي المملكة (رويترز)

إذاعة فرنسا الدولية تنشر خطأ نعي ملكة بريطانيا وشخصيات أخرى

إذاعة فرنسا الدولية قالت إن مشكلة فنية كانت وراء نشر نعي عدد من الأشخاص على موقعها (الجزيرة)
الأكثر قراءة

بأقل من دقيقة.. غسول فم يقتل فيروس كورونا فما هو؟

كلوريد سيتيل البيريدينيوم هو عامل مضاد للميكروبات واسع النطاق (شترستوك)

المغرب ينتهي من بناء الجدار الرملي في المنطقة العازلة بكركرات

قره باغ.. روسيا وتركيا تشاركان في حفظ الأمن ويريفان تعترف بمسؤوليتها وتتعهد بإصلاحات

أحد عناصر القوات الروسية بمنطقة في قره باغ ستسلم قريبا لأذربيجان (رويترز)

أحمد زكي.. لماذا يحتفل غوغل بميلاده اليوم؟

أحمد زكي أثناء تلقيه العلاج بالإبر الصينية (مواقع التواصل الاجتماعي)