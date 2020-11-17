البث الحي
منوعات|عُمان

بعد غياب 29 عاما.. سلحفاة خضراء تعود إلى شواطئ سلطنة عُمان

السلحفاة تم تسجيلها أول مرة عام 1991 من قبل موظفي هيئة البيئة (مواقع التواصل)
السلحفاة تم تسجيلها أول مرة عام 1991 من قبل موظفي هيئة البيئة (مواقع التواصل)
17/11/2020

بعد مرور 29 عاما، عادت سلحفاة خضراء إلى شواطئ سلطنة عُمان للتعشيش في محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية، ويأتي ذلك نتيجة التعاون القائم بين هيئة البيئة في السلطنة والمركز العلمي برأس الجنز التابع لشركة عمران، وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي لهيئة البيئة.

وأكد حساب هيئة البيئة الرسمي -في تغريدة له على تويتر أمس الاثنين- أن السلحفاة تم تسجيلها أول مرة من قبل موظفي الهيئة عام 1991.

ووفقا لموقع "ورلد وايلد لايف فند" (World Wildlife Fund)، فإن السلحفاة الخضراء تعتبر من كبرى السلاحف البحرية، وهي العاشبة الوحيدة بين الأنواع المختلفة.

وتمت تسمية السلاحف الخضراء بسبب اللون الأخضر لغضاريفها ودهنها، وليس لأصدافها، وهي توجد بشكل رئيسي في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية.

ومثل السلاحف البحرية الأخرى، تهاجر السلاحف الخضراء مسافات طويلة بين مناطق التغذية والشواطئ التي تفقس منها.

وتصنف السلاحف الخضراء على أنها مهددة بالانقراض، وذلك بسبب الإفراط في صيد بيضها، وصيد السلاحف البالغة منها، ووقوعها في معدات الصيد، وفقدان مواقع تعشيشها على الشواطئ.

المصدر : خدمة سند + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

شاهد: أول سباق سلاحف في السودان

أقيم في السودان أول سباق للسلاحف وأسفر عن فوز سلحفاة تعود ملكيتها لمتخرجة في كلية الطب بعدما قطعت المسافة المحددة في مضمار السباق في أقل من دقيقة.

المزيد من منوعات

أصبح بطلا في الصين.. شاهد القنصل البريطاني ينقذ فتاة من الغرق

الفتاة انزلقت من الصخور إلى المياه العميقة (رويترز)

في نيوزيلندا.. ببغاء يفوز بانتخابات

الكاكابو هو الببغاء الوحيد الذي لا يطير، كما أنه الببغاء الليلي الوحيد على هذا الكوكب ( الفرنسية)

شاهد.. كلبة في ريف العراق ترضع خروفا وتحميه بعدما تخلت عنه أمه ورفضته

شاهد الإبداع.. كورونا يدفع نجارا عراقيا لصناعة سيارة خشبية كلاسيكية

الأكثر قراءة

انسحاب المحامين ومواقف جديدة للمقربين.. تطورات تؤكد انتهاء حقبة ترامب

(الجزيرة)

لقاح مودرنا لفيروس كورونا.. فعاليته 95% ولا يحتاج برودة القطب الجنوبي

تاريخ مؤسسة البحرية الإسلامية.. حاصرت القسطنطينية 29 مرة والأسطول المصري 36 ألف سفينة ووضعت أدق خرائط العالم الجديد

رابيو وبنزيمة.. قصة تظهر كيفية اختيار اللاعبين للمنتخب الفرنسي

رابيو (يمين) رفض الانضمام للمنتخب الفرنسي عام 2018 وبنزيمة مستبعد منذ 2015 (الأوروبية)