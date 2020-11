أصبح بطلا في الصين.. شاهد القنصل البريطاني ينقذ فتاة من الغرق

حظي فيديو للقنصل العام البريطاني في مدينة تشونغتشينغ الصينية، ستيفن إليسون، بانتشار كبير، يوم السبت، بعد إنقاذه فتاة في 24 من العمر بعد أن سقطت في نهر، فيما اعتبره نشطاء صينيون بطلا.

وبحسب صحيفة "الغارديان" (Guardian) البريطانية، فإن إليسون -61 عاما- كان يسير بجوار نهر في قرية مجاورة عندما انزلقت الفتاة من الصخور إلى المياه العميقة.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

