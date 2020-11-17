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أصبح بطلا في الصين.. شاهد القنصل البريطاني ينقذ فتاة من الغرق

الفتاة انزلقت من الصخور إلى المياه العميقة (رويترز)
الفتاة انزلقت من الصخور إلى المياه العميقة (رويترز)
17/11/2020

حظي فيديو للقنصل العام البريطاني في مدينة تشونغتشينغ الصينية، ستيفن إليسون، بانتشار كبير، يوم السبت، بعد إنقاذه فتاة في 24 من العمر بعد أن سقطت في نهر، فيما اعتبره نشطاء صينيون بطلا.

وبحسب صحيفة "الغارديان" (Guardian) البريطانية، فإن إليسون -61 عاما- كان يسير بجوار نهر في قرية مجاورة عندما انزلقت الفتاة من الصخور إلى المياه العميقة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام رسمية إليسون، وهو يخلع حذاءه، ويقفز في المياه، وهو بكامل ملابسه.

وكان إليسون في زيارة لبلدة تشونغ شان، يوم السبت، عندما سمع صيحات من حشد من الأشخاص تجمعوا بالقرب من النهر، بحسب بيان نشرته السفارة البريطانية في الصين على موقع "وي تشات" (WeChat).

وقال إليسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إن الفتاة تعافت سريعا، ودعته لتناول الطعام معا.

وجاء في منشور على صفحة القنصلية الرسمية في تطبيق "ويبو" (Weibo) "بسبب إنقاذها في الوقت المناسب، استعادت الشابة وعيها بسرعة".

وكتبت البعثة الدبلوماسية البريطانية في الصين على تويتر "نحن جميعا فخورون جدا بقنصلنا العام في تشونغتشينغ".

ولقي الفيديو انتشارا كبيرا، وحظي بملايين المشاهدات على موقع التدوينات القصيرة "ويبو" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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