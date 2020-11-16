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شاهد.. كلبة في ريف العراق ترضع خروفا وتحميه بعدما تخلت عنه أمه ورفضته

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
16/11/2020

في ظاهرة فريدة قامت كلبة باحتواء خروف صغير مع اللحظات الأولى من ولادته في إحدى المزارع بناحية خورمال (التابعة لمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق) بعد تركه من قبل أمه وعدم إرضاعه والاهتمام به كما يحصل مع أي حيوان آخر.

ويقول صاحب المزرعة كوسار حمه "ذهبت قبل 10 أيام لتفقد الأغنام في مزرعتي بناحية خورمال؛ لكنني تفاجأت بضم الكلبة للخروف الصغير، الذي لم يمض ساعة على ولادته، وتركه من قبل أمه، ورفضها إرضاعه، أو الاهتمام به كما تفعل أنثى الحيوانات الأخرى مع صغارها بعد ولادتهم، وكانت الكلبة ترضع الكائن الصغير من ثديها كأنه صغيرها، وليس من جنس حيوان آخر".

من الحالات اللافتة في حياة الكلبة أنها تقوم بأخذ الخروف الصغير إلى كوخها مع نزول المطر واشتداد البرد، وتضمه وتغطيه بيديها داخل بيتها الصغير، الذي يقع في أحد أطراف المزرعة، وترضعه من حليبها.

ورغم مرور 10 أيام على ولادة الكائن الصغير، ما زالت أمه ترفض الاهتمام به وإرضاعه، في حالة عجز أطباء البيطرة عن تفسيرها حتى الآن.

ومن اللافت في الموضوع كما يقول صاحب المزرعة أن الخروف الصغير يرفض اللعب مع الخرفان الأخرى، أو الذهاب إلى أمه الموجودة في المزرعة نفسها، ويقضي كل وقته مع الكلبة، فيما تداعبه الأخيرة، وتلعب معه كأنه صغيرها دون الشعور بأي اختلاف بينهما.

وترفض الكلبة اقتراب أي شخص من الخروف أو محاولة إبعاده عنها، حيث تعرض أكثر من شخص لهجوم منها أثناء محاولته سحب الخروف من الكلبة، ونقله إلى مكان آخر.

المصدر : الجزيرة

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