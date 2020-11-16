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في نيوزيلندا.. ببغاء يفوز بانتخابات

الكاكابو هو الببغاء الوحيد الذي لا يطير، كما أنه الببغاء الليلي الوحيد على هذا الكوكب ( الفرنسية)
الكاكابو هو الببغاء الوحيد الذي لا يطير، كما أنه الببغاء الليلي الوحيد على هذا الكوكب ( الفرنسية)
16/11/2020

تصدّر ببغاء ليلي لا يطير ترتيب الاختيار في انتخابات طائر العام السنوية في نيوزيلندا.

وتشهد مسابقة "فورست آند بيرد" السنوية تصنيف الناخبين لطيورهم المحلية المفضلة في مسابقة تهدف إلى زيادة الوعي بالتهديدات التي تواجه الأنواع الشهيرة في نيوزيلندا.

وأعلنت المتحدثة لورا كيون -في بيان- أن الكاكابو (الببغاء النيوزيلندي) الأخضر بلون الطحالب فاز بالمسابقة للمرة الثانية.

وقالت كيون "إن طائرنا الكاكابو هو الأثقل والأطول عمرا، والببغاء الوحيد الذي لا يطير، كما أنه الببغاء الليلي الوحيد على هذا الكوكب".

وأضافت "هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها أي طائر بلقب طائر العام أكثر من مرة".

وفاز الطائر بالمسابقة لأول مرة في عام 2008، وظل يتمتع بشعبية في المسابقة منذ ذلك الحين.

المصدر : الألمانية

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