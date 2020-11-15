البث الحي
منوعات|عراق

شاهد الإبداع.. كورونا يدفع نجارا عراقيا لصناعة سيارة خشبية كلاسيكية

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
15/11/2020

لم يستسلم النجار العراقي عبد الله أحمد (45 عاما) لانعكاسات جائحة كورونا على حياة البشر، فاستغل فترة حظر التجول في محافظته كركوك شمالي العراق وصنع سيارة خشبية باستخدام مواد ضد الرطوبة ودرجات الحرارة العالية، واستغرق إنجازها 6 أشهر داخل محله الصغير الذي يكسب منه قوت يومه في أحد أحياء المدينة.

وقال أحمد للجزيرة نت "أطمح بأن أحصل على دعم حكومي للمشاركة بعملي هذا في المهرجات المحلية والدولية وتسليط الضوء عليه مثل بقية الابتكارات والإبداعات الأخرى، كون هذا الإنجاز فريدا، وأسعى لتطويره أكثر من خلال فتح مصنع خاص بي وتوظيف العديد من الشباب لزيادة الإنتاج وتعريف العالم بما يمتلكه الفرد العراقي من إمكانيات إبداعية على مختلف المستويات".

وتتكون السيارة التي صُنعت على الطراز الكلاسيكي من نفس مواد السيارات الأخرى، إلا أن قشرتها الخارجية متكوّنة من الخشب الصاج الخالص المعروف بمقاومته للجو المتقلب في العراق، وتسع 4 ركاب، وبإمكانها السير لمسافات بعيدة وحتى في الطرق الخارجية بين المدن.

وحظي هذا العمل الإبداعي باهتمام الناس، حيث يلتقط المارة صورا مع السيارة وصاحبها الذي بات ظاهرة بارزة في محافظته.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

هل تذوقت شطائر كورونا؟ مطعم في بيت لحم يعطيك الفرصة

بنورة قرر فتح مطعم صغير يساعده على ملء الفراغ وإعالة أسرته (الفرنسية)

هرب خلال دفن جدته في 1971.. توقيف سجين أميركي بقي متواريا نصف قرن

سنة 2016، أعادت الشرطة الفدرالية إطلاق التحقيقات بشأن ليونارد موزس الذي فرّ في عام 1971 (الفرنسية)

خرافات يعتقد كثيرون صحتها.. تعرف عليها

النعامة تضع رأسها ورقبتها على الأرض إذا اقترب منها حيوان مفترس، ولكنها لا تدفنه (غيتي)

في أول رحلة تجريبية.. التاكسي الطائر يحلق في سماء سول

كوريا الجنوبية تعتزم استخدام نظام النقل الجوي في إطفاء الحرائق بداية من عام 2023 (غيتي)
الأكثر قراءة

بعد اعترافه بالهزيمة ثم تراجعه.. قادة جمهوريون يتوقعون خسارة ترامب وأوباما يعلق على النتائج

البلازما الباردة تمحو فيروس كورونا من على الأسطح في 3 دقائق

البلازما إحدى حالات المادة الموجودة في الطبقة العلوية من الغلاف الجوي (بيكسابي)

كورونا.. رئيس الجزائر ينهي العلاج ورئيس وزراء بريطانيا يخضع للعزل وروحاني يدعو للتعبئة العامة

جونسون أصيب بكورونا الربيع الماضي وعاني من أعراض شديدة (رويترز)

إثيوبيا.. جبهة تحرير تيغراي تتهم الإمارات بدعم الحكومة ومخاوف من تدويل الصراع

(الجزيرة)