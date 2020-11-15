شاهد الإبداع.. كورونا يدفع نجارا عراقيا لصناعة سيارة خشبية كلاسيكية

لم يستسلم النجار العراقي عبد الله أحمد (45 عاما) لانعكاسات جائحة كورونا على حياة البشر، فاستغل فترة حظر التجول في محافظته كركوك شمالي العراق وصنع سيارة خشبية باستخدام مواد ضد الرطوبة ودرجات الحرارة العالية، واستغرق إنجازها 6 أشهر داخل محله الصغير الذي يكسب منه قوت يومه في أحد أحياء المدينة.

وقال أحمد للجزيرة نت "أطمح بأن أحصل على دعم حكومي للمشاركة بعملي هذا في المهرجات المحلية والدولية وتسليط الضوء عليه مثل بقية الابتكارات والإبداعات الأخرى، كون هذا الإنجاز فريدا، وأسعى لتطويره أكثر من خلال فتح مصنع خاص بي وتوظيف العديد من الشباب لزيادة الإنتاج وتعريف العالم بما يمتلكه الفرد العراقي من إمكانيات إبداعية على مختلف المستويات".

وتتكون السيارة التي صُنعت على الطراز الكلاسيكي من نفس مواد السيارات الأخرى، إلا أن قشرتها الخارجية متكوّنة من الخشب الصاج الخالص المعروف بمقاومته للجو المتقلب في العراق، وتسع 4 ركاب، وبإمكانها السير لمسافات بعيدة وحتى في الطرق الخارجية بين المدن.

وحظي هذا العمل الإبداعي باهتمام الناس، حيث يلتقط المارة صورا مع السيارة وصاحبها الذي بات ظاهرة بارزة في محافظته.