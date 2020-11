في أول رحلة تجريبية.. التاكسي الطائر يحلق في سماء سول

نشر الصحفي رفائيل راشد مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على تويتر، لأول رحلة تجريبية لتحليق "تاكسي طائر" من دون سائق في سماء العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وكتب في تغريدة له "ظهر في مدينة سول اليوم تاكسي طائر من دون طيار يتسع لمقعدين، وهي (المرة الأولى) التي تحلق فيها سيارة أجرة من دون طيار في سماء كوريا الجنوبية".

وأضاف أن "التاكسي الطائر إي إتش 216" (EH216)، الذي طورته الشركة الصينية إيهانغ (Ehang)، حلق نحو 1.8 كيلومتر بالقرب من نهر هان، على ارتفاع 50 مترا فوق مستوى سطح البحر لمدة 7 دقائق تقريبا.

The EH216, developed by China's Ehang, flew 1.8km near the Han River at 50m above sea level for about 7 mins. pic.twitter.com/CDMdWwcVDa

ونقل في تغريدة أخرى عن عمدة العاصمة الكورية سيو جيونغ هيوب قوله "ستبذل حكومة المدينة قصارى جهدها لضمان أن الحلم البشري المتمثل في التحليق في السماء من دون طيار يتم تحقيقه بأمان كواقع لمواطني سول ولدعم الصناعة المستقبلية لكوريا".

وحسب صحيفة "كوريا هيرالد" (korea herald) المحلية، فإن ذلك المشروع يأتي ضمن نظام المستقبل لإدارة حركة المرور، الذي يعتمد على النقل الجوي، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه بحلول عام 2025.

Acting Mayor of Seoul Seo Jeong-hyup said, "The city government will do its best to ensure that the human dream of flying in the sky is safely settled as a reality for Seoul citizens and to support the future industry of Korea."

Basically, commercialisation of drone taxis.

