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في أول رحلة تجريبية.. التاكسي الطائر يحلق في سماء سول

كوريا الجنوبية تعتزم استخدام نظام النقل الجوي في إطفاء الحرائق بداية من عام 2023 (غيتي)
كوريا الجنوبية تعتزم استخدام نظام النقل الجوي في إطفاء الحرائق بداية من عام 2023 (غيتي)
13/11/2020

نشر الصحفي رفائيل راشد مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على تويتر، لأول رحلة تجريبية لتحليق "تاكسي طائر" من دون سائق في سماء العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وكتب في تغريدة له "ظهر في مدينة سول اليوم تاكسي طائر من دون طيار يتسع لمقعدين، وهي (المرة الأولى) التي تحلق فيها سيارة أجرة من دون طيار في سماء كوريا الجنوبية".

وأضاف أن "التاكسي الطائر إي إتش 216" (EH216)، الذي طورته الشركة الصينية إيهانغ (Ehang)، حلق نحو 1.8 كيلومتر بالقرب من نهر هان، على ارتفاع 50 مترا فوق مستوى سطح البحر لمدة 7 دقائق تقريبا.

ونقل في تغريدة أخرى عن عمدة العاصمة الكورية سيو جيونغ هيوب قوله "ستبذل حكومة المدينة قصارى جهدها لضمان أن الحلم البشري المتمثل في التحليق في السماء من دون طيار يتم تحقيقه بأمان كواقع لمواطني سول ولدعم الصناعة المستقبلية لكوريا".

وحسب صحيفة "كوريا هيرالد" (korea herald) المحلية، فإن ذلك المشروع يأتي ضمن نظام المستقبل لإدارة حركة المرور، الذي يعتمد على النقل الجوي، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه بحلول عام 2025.

وتعتزم كوريا الجنوبية استخدام نظام النقل الجوي في إطفاء الحرائق بداية من عام 2023، وسط توقعات بتوفير أكثر 160 ألف فرصة عمل، وتحقيق أرباح تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، من خلال النظام الجديد بحلول عام 2040.

المصدر : خدمة سند

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