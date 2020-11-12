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دخل موسوعة غينيس.. طفل هندي أصغر مبرمج في العالم

الطفل أرهام أوم تالسانيا حطم الرقم القياسي قبل يوم من عيد ميلاده السابع (الفرنسية)
الطفل أرهام أوم تالسانيا حطم الرقم القياسي قبل يوم من عيد ميلاده السابع (الفرنسية)
12/11/2020

دخل الطفل الهندي أرهام أوم تالسانيا موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر مبرمج في العالم، وهو يبلغ من العمر 6 سنوات و364 يوما فقط.

وبحسب بيان نشرته الموسوعة، فإن أرهام حطم الرقم القياسي في الـ23 من يناير/كانون الثاني الماضي، وقبل يوم واحد من عيد ميلاده السابع، في ولاية غوجارات (غربي الهند).

وفي منشور له على فيسبوك، قال والد أرهام "أصغر مبرمج حاسوب هو أرهام أوم تالسانيا.. ابني العبقري! أنا فخور جدا بك، أنت مدهش رسميا".

وفي مؤتمر صحفي عقدته مدرسته بهذه المناسبة، قال أرهام إنه تأثر كثيرا بوالده المهندس التقني، فدفعه الفضول في سن الثالثة إلى أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية على أنظمة تشغيل مختلفة، وفي سن الخامسة تعلم العمل على لغات البرمجة القياسية مثل: سكراتش وتاينكر، لينتهى به الحال إلى تعلم لغة البايثون، والذي طور من خلالها بعض الألعاب الصغيرة؛ مما دفع والديه للتقدم بطلب للحصول على شهادة احترافية.

وقال معلم الحاسب الآلي في المدرسة، تعليقا على صورة جمعته مع أرهام "حامل رقم غينيس القياسي.. اجتاز امتحان "مايكروسوفت تكنولوجي أسوشيت" (Microsoft Technology Associate) في سن السابعة، لقد قالت أمي إنني بدأت التحدث في ذلك العمر".

ويمتلك أرهام، الذي سُجل اسمه في كتاب موسوعة الأرقام الهندية أيضا، موقعا إلكترونيا خاصا، ويعمل حاليا على تحسينه بمزيد من محتوى الألعاب، الذي سيتم طرحه قريبا للجمهور.

عن موسوعة غينيس

وموسوعة غينيس كتاب مرجعي يوثق الأرقام القياسية المسجلة على المستوى الدولي في مختلف المجالات بشكل سنوي، ويصدر في لندن عن مجموعة جيم باتسون الكندية المالكة لعدة منابر إعلامية في كندا والعالم، فضلا عن نشاطها الواسع في مجالات تجارية واقتصادية متنوعة.

وتعمل فرق مختصة ومكاتب على إحصاء الأرقام القياسية والتحقق منها وتسجيلها ومنحها إفادة الملكية الفكرية، مما جعل المؤسسة أهم مؤسسة للملكية الفكرية عبر العالم، إذ تُصدر آلاف الإفادات سنويا، وتسجلها لدى الهيئات الدولية المختصة.

ومع ذلك، فإن الموسوعة ليست مبوبة بشكل يرصد الأرقام القياسية في مختلف الحقول والمجالات؛ لكنها تتضمن الأرقام التي يسعى أهلها إلى توثيقها في الموسوعة.

المصدر : خدمة سند

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