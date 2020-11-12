أرمينيا فقدتها بعد 28 عاما.. جندي أذربيجاني يرفع الأذان بمدينة شوشة في قره باغ

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي أذربيجاني يعتلي مئذنة في مدينة شوشة ويرفع الأذان فيها بعد السيطرة عليها.

وأظهرت اللقطات المصورة الجندي ببزة عسكرية يعتلي مئذنة في مدينة شوشة التي سيطرت عليها القوات الأذربيجانية ويصدح فيها بالأذان.

وقبل أيام، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف سيطرة قوات بلاده على شوشة الإستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ، مضيفا أن قواته استعادت مدينة شوشة لتنهي ما وصفه باحتلالها من قبل أرمينيا قبل 28 عاما.

وتتمثل أهمية شوشة في وقوعها على مرتفع يطل على عاصمة الإقليم ستيباناكيرت التي تبعد عنها بضعة كيلومترات. كما يمر من شوشة طريق الإمداد المتبقي من أرمينيا، والرابط بين مدينة غوريس الأرمينية وستيباناكيرت.

ولهذه المدينة قيمة رمزية بالنسبة للأذريين الذين يعدونها أحد مراكزهم الثقافية المهمة.

ومساء الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق وقف النار في قره باغ اعتبارا من فجر الثلاثاء، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

وجاء هذا في أعقاب تصعيد دموي مستمر منذ أسابيع للسيطرة على قره باغ المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها إلى حد كبير قوات أرمينية مسيحية، إلا أن الأمم المتحدة تعتبرها جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

وأعلن علييف أنّ الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، وقال إن الانتصارات التي حققتها قواته أجبرت رئيس الوزراء الأرميني على قبول الاتفاق مكرها.

وبيّن علييف أن الاتفاق ينص على استعادة بلاده السيطرة، بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، على 3 محافظات تحتلها أرمينيا.