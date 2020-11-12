البث الحي
منوعات|أذربيجان

أرمينيا فقدتها بعد 28 عاما.. جندي أذربيجاني يرفع الأذان بمدينة شوشة في قره باغ

قبل أيام أعلن رئيس أذربيجان السيطرة على شوشة وإنهاء "احتلالها" قبل 28 عاما (شترستوك)
قبل أيام أعلن رئيس أذربيجان السيطرة على شوشة وإنهاء "احتلالها" قبل 28 عاما (شترستوك)
12/11/2020

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي أذربيجاني يعتلي مئذنة في مدينة شوشة ويرفع الأذان فيها بعد السيطرة عليها.

وأظهرت اللقطات المصورة الجندي ببزة عسكرية يعتلي مئذنة في مدينة شوشة التي سيطرت عليها القوات الأذربيجانية ويصدح فيها بالأذان.

وقبل أيام، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف سيطرة قوات بلاده على شوشة الإستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ، مضيفا أن قواته استعادت مدينة شوشة لتنهي ما وصفه باحتلالها من قبل أرمينيا قبل 28 عاما.

وتتمثل أهمية شوشة في وقوعها على مرتفع يطل على عاصمة الإقليم ستيباناكيرت التي تبعد عنها بضعة كيلومترات. كما يمر من شوشة طريق الإمداد المتبقي من أرمينيا، والرابط بين مدينة غوريس الأرمينية وستيباناكيرت.

ولهذه المدينة قيمة رمزية بالنسبة للأذريين الذين يعدونها أحد مراكزهم الثقافية المهمة.

ومساء الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق وقف النار في قره باغ اعتبارا من فجر الثلاثاء، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

وجاء هذا في أعقاب تصعيد دموي مستمر منذ أسابيع للسيطرة على قره باغ المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها إلى حد كبير قوات أرمينية مسيحية، إلا أن الأمم المتحدة تعتبرها جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

وأعلن علييف أنّ الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، وقال إن الانتصارات التي حققتها قواته أجبرت رئيس الوزراء الأرميني على قبول الاتفاق مكرها.

وبيّن علييف أن الاتفاق ينص على استعادة بلاده السيطرة، بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، على 3 محافظات تحتلها أرمينيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

في أول رحلة تجريبية.. التاكسي الطائر يحلق في سماء سول

كوريا الجنوبية تعتزم استخدام نظام النقل الجوي في إطفاء الحرائق بداية من عام 2023 (غيتي)

عثر عليها بعد 74 عاما.. رسالة أبوية مؤثرة من قلب الحرب العالمية الثانية

الرسالة كُتبت باستخدام الآلة الكاتبة وتآكلت أوراقها بمرور الزمن (غيتي)

دخل موسوعة غينيس.. طفل هندي أصغر مبرمج في العالم

الطفل أرهام أوم تالسانيا حطم الرقم القياسي قبل يوم من عيد ميلاده السابع (الفرنسية)

تعبيرا عن حبها لتركيا ورئيسها.. أسرة إندونيسية تطلق على طفلها اسم أردوغان

رب الأسرة حسب الله إسماعيل أشاد بمواقف أردوغان تجاه القضية الفلسطينية وقضايا المسلمين (الأناضول)
الأكثر قراءة

بيلوسي: أوقفوا المراوغة.. ترامب عينه على انتخابات 2024 وإدارته تستعد لولاية ثانية بالبيت الأبيض

ترامب لم يقرّ حتى الآن بهزيمته في الانتخابات (رويترز)

لتأمين تدفق السلع والأفراد من جبهة البوليساريو.. المغرب يقيم منطقة عازلة بالكركرات

منطقة الكركرات العازلة التي تربط بين المغرب وموريتانيا (مواقع التواصل)

نهاية الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.. الرابحون والخاسرون

مسيرات احتفالية في أذربيجان بعد إعلان وقف إطلاق النار في قره باغ، والذي اعتبره الأذريون انتصارا في المعركة (الأناضول)

العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين: لقاحنا سيضرب فيروس كورونا على رأسه