آبل تسخر من ويندوز.. لماذا؟

سخرت شركة آبل الأميركية، من أجهزة الحواسيب التي تعمل بنظام "ويندوز"، وذلك في ختام مؤتمرها الثالث هذا العام، للكشف عن حواسيبها الجديدة.

وظهر الممثل الأميركي جون هودغمان (John Hodgman)، في نهاية البث المباشر لمؤتمر الشركة على يوتيوب، وشبه نفسه بحاسوب يعمل بنظام الويندز، حيث تظاهر بالبطء الشديد، وحاجته إلى مروحة تهوية، وعدم توفير الطاقة، بالإضافة إلى قصر عمر البطارية.

واختتم حديثه "لقد فرغت بطاريتي، سأذهب إلى الشحن"، في مقارنة ساخرة مع أجهزة آبل الجديدة التي تعمل دون مروحة تهوية وبسرعة أقوى وأعلى من أي أجهزة منافسة، بحسب ما أعلنته الشركة.

وكشفت الشركة خلال المؤتمر عن جهاز ماك ميني الجديد، الذي يقدم أداء أعلى بـ 6 مرات من الإصدارات السابقة، والمزود بشريحة "إم 1" (M1)، التي تدمج مجموعة من شرائح الجهاز (المعالج والذاكرة ووحدة معالجة الرسومات، وغيرها) في نظام واحد.