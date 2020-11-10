اتفاقية تعاون بين معهد الجزيرة للإعلام وجامعة الشرق الأوسط الأردنية

وقّع معهد الجزيرة للإعلام وجامعة الشرق الأوسط الأردنية -عبر تطبيق زوم- اتفاقية تعاون تمكنهما من تبادل الخبرات في مختلف مجالات الإعلام.

وأشاد المدير العام لمعهد الجزيرة للإعلام منير الدائمي بدور جامعة الشرق الأوسط في مدّ الساحة الإعلامية بالخبرات المتميزة في مختلف مجالات الإعلام، مثمّنا دور الجامعة في سعيها الدائم نحو التطوير والتجديد سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

ولفت الدائمي إلى وجود تقارب في الأهداف بين المؤسستين في الاهتمام بالتدريب التطبيقي، وردم الهوة بين الجانب النظري والعملي بالنسبة لطلبة ودارسي تخصص الإعلام.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء الدين الحلحولي أن هذه الاتفاقية ترجمة لمساعي جامعة الشرق الأوسط نحو التقريب بين الأطر النظرية التي يدرسها الطلاب، والجوانب التطبيقية العملية التي تثري تجربتهم وتطور خبراتهم العملية والمعرفية.

وأكد الحلحولي أهمية الاتفاقية بوصفها تبادلا لخبرات أعضاء الهيئة التدريسية ومدرّبي مركز التدريب الإعلامي في كلية الإعلام مع زملائهم في معهد الجزيرة للإعلام.

وبدورها، قالت عميدة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط -الدكتورة حنان الشيخ- إن كلية الإعلام حريصة على المشاركة الفاعلة في مجالات التدريب والتطوير، ضمن رسالة الكلية القائمة على ضرورة التعرف على آخر التطورات في مجال الإعلام.

وأكدت على إيمان أعضاء الهيئة التدريسية بضرورة تبادل الخبرات، ومدّ الطلاب والمشتغلين بالإعلام بكل ما يسهم في خلق مشهد إعلامي عربي متميز.

وتضمنت بنود الاتفاقية التنسيق بين الجانبين من أجل التعاون في عقد البرامج التدريبية والدورات، وعقد ورش مشتركة يشارك فيها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ومدربون في معهد الجزيرة للإعلام.