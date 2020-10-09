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مخنق الأفعى.. مغامرة ومناظر طبيعية بوادي الأفاعي في عُمان

وادي الأفاعي بسلطنة عمان يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات (مواقع التواصل)
وادي الأفاعي بسلطنة عمان يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات (مواقع التواصل)
9/10/2020

وثّق المصور العماني أحمد الرحبي مغامرته ورحلته إلى أحد الأودية العمانية، والمسمى وادي صير الزامة، أو مخنق الأفعى، أو وادي الأفاعي لكثرة تعرجاته وضيقه، وهو تابع لولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة في عمان؛ عبر مقطع فيديو نشره على قناته في يوتيوب.

وقال الرحبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إن وادي الزامة التابع لوادي بني عوف بولاية الرستاق يحتاج لقطعه والمرور منه إلى السباحة والتسلق والقفز وبعض الأنشطة الأخرى.

وأضاف الرحبي أن "الشمس لا تصل إلا إلى أجزاء بسيطة منه وبارد بالصيف"، وأن طول الوادي يصل إلى نحو 3 كيلومترات، ويحتاج للمرور به من ساعتين إلى 6 ساعات، بسبب ضيق الوادي وعمقه واختلاف تضاريسه.

ويمتلك وادي صير الزامة مدخلين: أحدهما قصير ولا يحتاج إلى حبال أو تسلق للوصول إليه، والآخر ضيق ويحتاج لحبال، ويلتقيان معًا عند مصب قرية الزامة، الذي ينسب إليها الوادي.

 

المصدر : خدمة سند

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