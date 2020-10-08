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منوعات|صين

4116 سيارة جديدة هدايا من شركة صينية لموظفيها.. تعرف على السبب

تكلفت الشركة نحو 74 مليون دولار، حيث وُزعت السيارات على مراحل خلال الأسابيع، التي سبقت العيد الوطني في الصين (مواقع التواصل)
تكلفت الشركة نحو 74 مليون دولار، حيث وُزعت السيارات على مراحل خلال الأسابيع، التي سبقت العيد الوطني في الصين (مواقع التواصل)
8/10/2020

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشركة حديد وصلب صينية، تهدي موظفيها 4116 سيارة جديدة، وذلك بعد نجاح الشركة في تحقيق المبيعات المستهدفة للعام الخامس على التوالي.

وأظهر المقطع، اصطفاف المئات من السيارات الجديدة في مكان مفتوح حول منصة كبيرة للاحتفال في 1 أكتوبر/تشرين الأول، حيث اُلتقط المقطع من طائرات بدون طيار، كمواد ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن تلك الخطوة كلفت الشركة ما يقرب من 74 مليون دولار، حيث وُزعت السيارات على مراحل خلال الأسابيع، التي سبقت العيد الوطني في الصين.

كما أعلنت الشركة الصينية أيضا، أنها ستدفع مقابل إنتاج لوحات ترخيص لهذه السيارات، وتأمين على السيارات لمدة 5 سنوات، وكذلك الضرائب.

المصدر : خدمة سند

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