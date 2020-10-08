بالفيديو: مما يتقاضاه من عمله بمحل الفلافل.. طفل يمني يطعم يوميا شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة

تداول نشطاء يمنيون مقطع فيديو يظهر طفلا يمنيا يدعى ريدان المشولي، الذي يعمل بأحد محلات الفلافل بالعاصمة اليمنية (صنعاء)، وهو يقوم بإطعام شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي تصريح خاص لوحدة الرصد والتحقق بشبكة الجزيرة (سند) قال المشولي إنه يقوم كل يوم وبشكل مستمر بإطعام الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى حسابه الشخصي.

ونشرت اليمنية، أروى باوزير، فيديو يظهر المشولي، وهو يقوم بإطعام أحد المقعدين أمام المحل الذي يعمل به.

وعلقت باوزير " لفت نظري منظر عظيم حسيت حالي أحلم وقسما بالله، شفت واحد عامل من مطعم الفلافل جالس يأكِّل مسكين بالشارع مقعد وتعبان والله منظر أبكاني".

وأضافت "عاد الدنيا بخير وعاد في ناس طيبة، سألت عن الولد هذا واحد بنفس المطعم اللي يشتغل فيه قالو لي اسمه ريدان، وكل يوم يجي هذا المسكين للمطعم، وهو يجلس يعشيه بيده ومن مصروفه الخاص".

وتساءلت "تخيلو كم راتبه وبكم قيمة السندويتش اللي بيدفعها لهذا المسكين كل يوم؟ والله هؤلاء الناس الذين ننحني لهم تقديرا واحتراما".

ريدان المشولي

طفل يعول اسرته من خلال العمل في محل فلافل فلسطين في شارع حده جوار مطعم الحمراء

يقال ان الولد هذا يطعم الكبير في السن يوميا و من حسابه الشخصي..!

الصورة عفوية جداً

هذا الطفل الي نقدر نقول عليه انسان

هذا الي نقدر نقول عليه انه كريم عظيم #اليمن pic.twitter.com/2FNy7FOvjR — محمد العامري (@mohamd_alamery) October 6, 2020

ولاقى تصرف الطفل إشادة واسعة من اليمنيين معتبرين أنها لفتة إنسانية مليئة بقيم النبل البشرية، ويظهر الفيديو قيام الطفل بإطعام رجل مقعد لا يقوى على الحركة.