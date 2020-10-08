البث الحي
منوعات|يمن

بالفيديو: مما يتقاضاه من عمله بمحل الفلافل.. طفل يمني يطعم يوميا شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة

8/10/2020

تداول نشطاء يمنيون مقطع فيديو يظهر طفلا يمنيا يدعى ريدان المشولي، الذي يعمل بأحد محلات الفلافل بالعاصمة اليمنية (صنعاء)، وهو يقوم بإطعام شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي تصريح خاص لوحدة الرصد والتحقق بشبكة الجزيرة (سند) قال المشولي إنه يقوم كل يوم وبشكل مستمر بإطعام الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى حسابه الشخصي.

ونشرت اليمنية، أروى باوزير، فيديو يظهر المشولي، وهو يقوم بإطعام أحد المقعدين أمام المحل الذي يعمل به.

وعلقت باوزير " لفت نظري منظر عظيم حسيت حالي أحلم وقسما بالله، شفت واحد عامل من مطعم الفلافل جالس يأكِّل مسكين بالشارع مقعد وتعبان والله منظر أبكاني".

وأضافت "عاد الدنيا بخير وعاد في ناس طيبة، سألت عن الولد هذا واحد بنفس المطعم اللي يشتغل فيه قالو لي اسمه ريدان، وكل يوم يجي هذا المسكين للمطعم، وهو يجلس يعشيه بيده ومن مصروفه الخاص".

وتساءلت "تخيلو كم راتبه وبكم قيمة السندويتش اللي بيدفعها لهذا المسكين كل يوم؟ والله هؤلاء الناس الذين ننحني لهم تقديرا واحتراما".

ولاقى تصرف الطفل إشادة واسعة من اليمنيين معتبرين أنها لفتة إنسانية مليئة بقيم النبل البشرية، ويظهر الفيديو قيام الطفل بإطعام رجل مقعد لا يقوى على الحركة.

 

المصدر : خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

هل فكرت يوما في تربية النمل كحيوان أليف؟

صاحب الفكرة جون يي، استقال من وظيفته للتعمق أكثر في أعمال تربية النمل (الفرنسية)

للتوعية بسرطان الثدي.. طائرة للخطوط القطرية ترسم مسارها على شكل شريط وردي

الخطوط القطرية تدعم شهر التوعية بسرطان الثدي (مواقع التواصل)

السعودية تسمح بالصلاة في المسجد الحرام وزيارة قبر الرسول وتفتح الروضة بالحرم المدني

الصلاة في المسجد الحرام توقفت 7 أشهر بسبب تفشي كورونا (الجزيرة)

شاهد.. غوبكلي تبه بتركيا يضم أقدم مبان صخرية في شمال ما بين النهرين

غوبكلي تَبه حظي مؤخرا باهتمام عشاق السياحة التاريخية والأثرية في العالم (الأناضول)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)