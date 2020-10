"اخلعي الحجاب أولا".. فتاة مسلمة تحكي قصة منعها من دخول ناد رياضي في ألمانيا

View this post on Instagram

Statement, Part 1 Bitte bis zum Ende lesen! Liebe Mitglieder und Freunde, liebe Hater, Beschimpfer, liebe Drohende und alle die ich noch vergessen habe. Aufgrund des Shitstorms, der Presse, der Bedrohungen und Beleidigungen und auch unrechten Forderungen, müssen wir uns wohl doch zu den absurden Rassismusvorwürfen äußern. Vorab: Wir sind definitiv keine Rassisten, sondern ein weltoffenes und tolerantes Studio, in dem jeder willkommen ist. Einige unserer Mitarbeiter haben Migrationshintergrund. Für uns zählt nur die Begegnung von Mensch zu Mensch: Dass wir zusammen als Menschen trainieren, zusammen eine gute Zeit haben und etwas für unsere Gesundheit tun. Zur Sache: Wie die meisten mittlerweile wissen, waren letzte Woche zwei Damen mit Kopftuch bei uns. Unser Studioleiter Roland erklärte, dass Kopfbedeckungen jeglicher Art in unserem Studio verboten sind. Das hat nichts mit der Religion zu tun, das ist einfach aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen. Dennoch: Weil wir gemerkt haben, dass es den beiden Damen wichtig ist, haben wir versucht, ihnen entgegenzukommen. Wir waren bereit, für sie eine Ausnahme zu machen und haben angeboten, dass sie ein Kopftuch tragen können, welches jedoch die Ohren und den Hals frei hält – ebenfalls auch Sicherheitsgründen. Das Training MIT Kopftuch wäre also möglich gewesen. Wir haben andere Damen als Mitglieder, die genauso trainieren. Hätten die Damen sich unabhängig davon einfach mal im Studio umgeschaut und nicht nur wütend auf unseren Studioleiter eingeredet, hätten sie auch sofort sehen können und müssen, dass bei uns Menschen aus verschiedenen Kontinenten, Ländern und Kulturen trainieren. Warum das so ist? Ganz einfach: Weil JEDER bei uns willkommen ist. Und wirklich jeder, der schon mal bei uns war, kann dies auch bestätigen. Was die beiden Damen und alle anderen die uns nun haten, bedrohen und beleidigen wahrscheinlich nicht wissen…. Der gute Roland ist Rumäne. Und seine Frau ist Libanesin. Er hat unter anderem Freunde in Kamerun, Japan, Israel und dem Libanon. Und diesem Mann wird jetzt Rassismus vorgeworfen??? Ernsthaft? Na dann herzlichen Glückwunsch, Leute. Part 2 folgt