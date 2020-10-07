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فنان مصري يبدع في الرسم بالملح

جنيدي: الرسم بالملح غير مكلف وأدواته بسيطة (رويترز)
جنيدي: الرسم بالملح غير مكلف وأدواته بسيطة (رويترز)
7/10/2020

يهوى المصري هاني جنيدي الرسم منذ صغره، وهو الشغف الذي جعله يتخذ من كل مادة يجدها في يده أداة للرسم، فصنع لوحات من أوراق الشجر وأخرى من النقود حتى تميز في نوع جديد من اللوحات المرسومة بالملح.

ويصنع جنيدي لوحات ثلاثية الأبعاد وأخرى تقليدية لفنانين ومشاهير، كالممثل الأميركي آل بتشينو والمغني المصري تامر حسني والشيخ محمد متولي الشعراوي، وكذلك الكعبة المشرفة ومعالم بارزة تلقى إعجاب الكثيرين، لكنه يحتفظ بسر المهنة لنفسه.

يقول إن الفنانين المتخصصين في الرسم بالملح عالميا يعدّون على أصابع اليد الواحدة، أبرزهم فنان كرواتي أخذ عنه الفكرة ثم عمل على تطويرها.

وقال لوكالة رويترز "في البداية كنت أستغرق 4 أو 5 ساعات لصنع لوحة بالملح، ثم أضطر إلى محوها، لكن لاحقا قادني التفكير إلى البحث عن طريقة لإبقاء هذه الأعمال".

وأضاف "بعد عدة محاولات استطعت التوصل لطريقة تثبيت اللوحات، وأصبح هذا ما يميزني حاليا عن أي فنان آخر يرسم بالملح، فهناك لوحات يمكن تعليقها على الحائط وتصمد ليوم واحد وأخرى لمدة أسبوع، بينما يمكن تثبيت بعضها بشكل دائم".

جنيدي يصنع لوحات ثلاثية الأبعاد وأخرى تقليدية (رويترز)

ويقول جنيدي (24 عاما) إن الرسم بالملح غير مكلف وأدواته بسيطة، حيث يمكن استخدام أكثر من نوع ملح في تنفيذه بحسب متطلبات الفكرة، لكنه فن لا يلقى الدعم المستحق والرعاية من المؤسسات الرسمية.

ويأمل الفنان الشاب المنتمي لإحدى قرى محافظة الشرقية، أن تلقى المواهب البعيدة عن العاصمة القاهرة المزيد من الاهتمام، إذ يطمح في إقامة معرض لأعماله والتعريف بفن الرسم بالملح على المستويين العربي والعالمي.

المصدر : رويترز

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