أميركا.. شبكة عنكبوت عملاقة تكفي لاصطياد إنسان

حصدت صورة على فيسبوك لشبكة عنكبوت عملاقة في غابة بولاية ميسوري الأميركية تفاعلا غير مسبوق، وتباينت ردود الفعل بين الإعجاب والخوف.

وذكرت صحيفة لوبوان (lepoint) الفرنسية في تقرير لها، أن موظفا في وكالة حكومية للحفاظ على التنوع البيولوجي عثر على شبكة عنكبوت عملاقة عندما كان يقوم بنزهة في غابة قريبة من بلدة سبرينغفيلد في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة.

وذكرت قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن المتخصص البيئي لم يتردد في تصوير هذا المشهد المثير، قبل أن تنشر إدارة حماية الغابات بولاية ميسوري على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك صورة لشبكة العنكبوت العملاقة التي عُثر عليها في 30 سبتمبر/أيلول.

وتقول الصحيفة إن الصورة أثارت ردود فعل مختلفة، تراوحت بين الإعجاب والخوف، إذ إن الشبكة التي نسجتها العنكبوت بين شجرتين، تبدو للبعض "كافية لاصطياد إنسان أثناء الليل".

يقول أحد المعلقين "سأكون خائفا من معرفة أن هناك عنكبوتا بحجم اليد في المنطقة المجاورة"، بينما كتب آخر مازحا "إنها قطعة رائعة صممها مهندس من الطبيعة.. في انتظار أن يعلق بها أحدهم".

عناكب الغازل المداري

ووفقا لما نشرته إدارة حماية الغابات بولاية ميسوري على موقعها الرسمي على الإنترنت، فإن العنكبوت التي نسجت هذه الشبكة العملاقة تنتمي إلى عائلة عناكب الغازل المداري (Orb-weaver spider) التي تُعرف بشبكاتها ذات الزخارف المعقدة.

وتُعتبر غابة ميسوري موطنا لعدة أنواع من عناكب الغازل المداري المكسوة غالبا بالشعر، والتي يظهر معظمها ليلا، وتتميز بأنها تنسج شبكة جديدة كل يوم، وهي تساعد في الحد من تكاثر الذباب والحشرات الضارة.

وفي الواقع، لا يشكل هذا النوع من العناكب خطرا على الإنسان، وكل ما يفعله هو العض إذا أسأت معاملته.