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رضيعة تكمل ماراثون لندن في عربة أطفال

السباق الجماعي لماراثون لندن أُلغي هذا العام بسبب جائحة كورونا وسُمح للمشاركين برسم المسار الخاص بهم للجري (الأوروبية)
السباق الجماعي لماراثون لندن أُلغي هذا العام بسبب جائحة كورونا وسُمح للمشاركين برسم المسار الخاص بهم للجري (الأوروبية)
6/10/2020

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطفلة رضيعة عمرها 5 أشهر مع والديها، حيث أكملت سباق ماراثون لندن، الأحد، وأصبحت أصغر شخص على الإطلاق يكمل هذا السباق التاريخي في عامه الأربعين.

وغرد والد الطفلة جيمي ديل على حسابه الشخصي عبر تويتر " سأركض مسافة 26.2 ميلا كاملة مع إلسي (البالغة من العمر 5 أشهر)، مما يجعلها أصغر شخص يكمل ماراثون لندن".

وأضاف ديل أنه يعمل ضمن حملة تبرعات لجمع المال لإحدى المؤسسات الخيرية في بريطانيا، ودعا متابعيه للتبرع، واستطاع جمع أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (نحو 778 ألف دولار)، ذهبت بالكامل لتلك المؤسسة.

وعقب انتهاء السباق، قال ديل في تصريحات صحفية "لم يكن الأمر سيئا للغاية، لقد كانت تجربة ممتعة حقًا على الرغم من الطقس، وسعيد لأنني فعلت ذلك مع طفلتي إلسي".

ويقام ماراثون لندن سنويا في 26 أبريل/نيسان، وهو اليوم الذي وُلدت فيه إلسى أيضا، ولكن تأجل هذا العام، وأُلغى السباق الجماعي بسبب جائحة فيروس كورونا؛ حيث سُمح للمشاركين -البالغ عددهم 45 ألفا- برسم المسار الخاص بهم للجري.

المصدر : خدمة سند

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