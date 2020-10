رضيعة تكمل ماراثون لندن في عربة أطفال

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطفلة رضيعة عمرها 5 أشهر مع والديها، حيث أكملت سباق ماراثون لندن، الأحد، وأصبحت أصغر شخص على الإطلاق يكمل هذا السباق التاريخي في عامه الأربعين.

وغرد والد الطفلة جيمي ديل على حسابه الشخصي عبر تويتر " سأركض مسافة 26.2 ميلا كاملة مع إلسي (البالغة من العمر 5 أشهر)، مما يجعلها أصغر شخص يكمل ماراثون لندن".

So this weekend, I'm running the @LondonMarathon & I'll be running the full 26.2 miles with Elsie (aged 5 months), making her the youngest person to complete the London Marathon! I’m raising money for @newham_yfc & if you'd like to donate you can do so at https://t.co/gEYbkash2s

— Jimmy Dale (@jimmy_dale) October 1, 2020