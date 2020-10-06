رضيعة تكمل ماراثون لندن في عربة أطفال

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطفلة رضيعة عمرها 5 أشهر مع والديها، حيث أكملت سباق ماراثون لندن، الأحد، وأصبحت أصغر شخص على الإطلاق يكمل هذا السباق التاريخي في عامه الأربعين.

وغرد والد الطفلة جيمي ديل على حسابه الشخصي عبر تويتر " سأركض مسافة 26.2 ميلا كاملة مع إلسي (البالغة من العمر 5 أشهر)، مما يجعلها أصغر شخص يكمل ماراثون لندن".

So this weekend, I'm running the @LondonMarathon & I'll be running the full 26.2 miles with Elsie (aged 5 months), making her the youngest person to complete the London Marathon! I’m raising money for @newham_yfc & if you'd like to donate you can do so at https://t.co/gEYbkash2s — Jimmy Dale (@jimmy_dale) October 1, 2020

وأضاف ديل أنه يعمل ضمن حملة تبرعات لجمع المال لإحدى المؤسسات الخيرية في بريطانيا، ودعا متابعيه للتبرع، واستطاع جمع أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (نحو 778 ألف دولار)، ذهبت بالكامل لتلك المؤسسة.

وعقب انتهاء السباق، قال ديل في تصريحات صحفية "لم يكن الأمر سيئا للغاية، لقد كانت تجربة ممتعة حقًا على الرغم من الطقس، وسعيد لأنني فعلت ذلك مع طفلتي إلسي".

ويقام ماراثون لندن سنويا في 26 أبريل/نيسان، وهو اليوم الذي وُلدت فيه إلسى أيضا، ولكن تأجل هذا العام، وأُلغى السباق الجماعي بسبب جائحة فيروس كورونا؛ حيث سُمح للمشاركين -البالغ عددهم 45 ألفا- برسم المسار الخاص بهم للجري.