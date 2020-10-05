شاهد.. رئيس وزراء ماليزيا يتلو القرآن الكريم برفقة زوجته

أثار إغلاق المساجد في ماليزيا بسبب جائحة كورونا مخاوف على مستقبل تعليم القرآن الكريم، ويرى أساتذة بالتعليم الديني أن التعليم عن بعد يساهم في توسيع نشر علوم القرآن.
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين وهو يتلو سورة الواقعة رفقة زوجته أثناء دراسة القرآن الكريم.
رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين مع حرمه يتلو سوره الواقعه. اثناء تدارسه القرآن الكريم. pic.twitter.com/CdPRg6AssJ
— Fahad Kafoud (@fdkafood) October 5, 2020
ونشر السفير القطري في ماليزيا فهد كافود عبر حسابه الشخصي على تويتر المقطع، وعلق عليه قائلا "رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين مع حرمه يتلو سورة الواقعة أثناء تدارسه القرآن الكريم".
أما السياسي الماليزي الشاب أحمد إسماعيل فقد علق على المقطع عبر حسابه على إنستغرام "اللهم احفظ قائدنا واعطه الصحة والقوة والتوفيق والتوجيه ليواصل قيادة بلده الحبيب ماليزيا".