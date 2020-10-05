شاهد.. رئيس وزراء ماليزيا يتلو القرآن الكريم برفقة زوجته

ما إن شاهد رشدان بن صالح قاربا يجوب نهر تمبلينغ حتى سارع إلى اللحاق به ودعوة من فيه لزيارة منتجعه الشعبي المهجور من السياح والزوار، فكان فريق الجزيرة نت أول من دخل المنتجع بعد 3 أشهر من الهجران.