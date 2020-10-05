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شاهد.. رئيس وزراء ماليزيا يتلو القرآن الكريم برفقة زوجته

رئيس الوزراء الماليزي أثناء تدارسه القرآن الكريم (مواقع التواصل)
رئيس الوزراء الماليزي أثناء تدارسه القرآن الكريم (مواقع التواصل)
5/10/2020

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين وهو يتلو سورة الواقعة رفقة زوجته أثناء دراسة القرآن الكريم.

ونشر السفير القطري في ماليزيا فهد كافود عبر حسابه الشخصي على تويتر المقطع، وعلق عليه قائلا "رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين مع حرمه يتلو سورة الواقعة أثناء تدارسه القرآن الكريم".

أما السياسي الماليزي الشاب أحمد إسماعيل فقد علق على المقطع عبر حسابه على إنستغرام "اللهم احفظ قائدنا واعطه الصحة والقوة والتوفيق والتوجيه ليواصل قيادة بلده الحبيب ماليزيا".

المصدر : خدمة سند

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