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منوعات|تركيا

بلدية تركية تنظم حفلا موسيقيا للأهالي داخل سياراتهم

اللقطات أظهرت جلوس الأهالي داخل سياراتهم لحضور الحفل الموسيقي (مواقع التواصل)
اللقطات أظهرت جلوس الأهالي داخل سياراتهم لحضور الحفل الموسيقي (مواقع التواصل)
5/10/2020

نشرت بلدية شانلي أورفا التركية عبر تويتر مقطع فيديو لحفل موسيقي نظمته في المدينة للأهالي، وهم داخل سياراتهم ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأظهرت اللقطات جلوس الأهالي داخل سياراتهم لحضور الحفل الموسيقي الذي نظمته البلدية في مدينة شانلي أورفا التركية.

المصدر : خدمة سند

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