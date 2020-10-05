بلدية تركية تنظم حفلا موسيقيا للأهالي داخل سياراتهم

نشر طيار المظلات التركي حسن كافال مقطع فيديو له، وهو يطير بسريره على ارتفاع 800 متر، باستخدام المظلات فقط.
نشرت بلدية شانلي أورفا التركية عبر تويتر مقطع فيديو لحفل موسيقي نظمته في المدينة للأهالي، وهم داخل سياراتهم ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
Bu akşam Şanlıurfa'da püfür püfür Karadeniz havası esti🎵 pic.twitter.com/XnaksTJ0jB
— Şanlıurfa Büyükşehir 🇹🇷 (@sanliurfabld) October 3, 2020
وأظهرت اللقطات جلوس الأهالي داخل سياراتهم لحضور الحفل الموسيقي الذي نظمته البلدية في مدينة شانلي أورفا التركية.
Kaynağı ne kadar bireysel ve yöresel ise; dili de bir o kadar evrenseldir müziğin.
Sanatın gündelik yaşamın bir parçası olduğu Şanlıurfa’da bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. “Açık Havada Otomobil Konserleri” GRUP İMERA ile başlıyor🎶 pic.twitter.com/bqK2BQSupj
— Zeynel Abidin BEYAZGÜL (@zabeyazgul) October 3, 2020