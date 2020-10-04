من صابون الملك لطعمية سعد زغلول.. حكاية تطبيق مقولة "كوهين ينعي ولده ويصلح ساعات"

أثار إعلان لأحد المطاعم القاهرية، يظهر فيه تمثال الزعيم الراحل سعد زغلول حاملا "قرطاس طعمية (فلافل)" جدلا كبيرا، واعتبره حزب الوفد إهانة وإساءة لمؤسسه وزعيمه التاريخي، وهدد بمقاضاة صاحب المطعم قبل أن يعتذر الأخير ويحذف الإعلان.

وفيما ساند البعض قيادات حزب الوفد في تصريحاتهم الغاضبة، رأى آخرون أن الوفد يصادر حرية التعبير التي يفترض أن يتبناها حزب يرفع شعار الليبرالية، خاصة وأن الدعاية كانت لأكلة شعبية مصرية أصيلة لا تكاد تخلو منها موائد فطور معظم المصريين.

وأعاد الإعلان للأذهان منتجات عديدة استغلت أسماء وصور الزعماء والسياسيين المصريين في الدعاية، وكان يتم تقبلها دون حساسية بخلاف ما يرى البعض أنها محاولة لاعتبار السياسيين "تابوهات مقدسة" لا يجوز المساس بها.

الملك فاروق وافق على إطلاق اسمه على الصابون "تشجيعا للصناعة الوطنية" (مواقع التواصل)

سعد زغلول زعيم الصابون

ومن المفارقات أن اسم سعد زغلول كان رمزا بارزا في الدعاية لبعض المنتجات قديما، إذ قامت مصانع صابون بطرس جرجس دباس بالإسكندرية بإنتاج نوع من الصابون المصنوع من زيت الزيتون أسمته "نابلسي سعد زغلول"، بإذن من الزعيم الراحل كما تقول دعاية الشركة.

واستغلت الشركة صورة سعد زغلول ولقبه الأشهر "زعيم الأمة" في الدعاية للصابون الجديد الذي وصفته بـ"زعيم الصابون".

ولم يقتصر الأمر على استغلال اسم الزعيم الراحل، وإنما امتد إلى اسم زوجته صفية زغلول، حيث أنتجت شركة الشبراويشي للعطور عطرا جديدا أطلقت عليه اسم "رائحة صفية زغلول"، وحملت دعايته اسمها أيضا، والتي شاركت فيها المغنية الشهيرة أم كلثوم بشعار "لكي تكوني ساحرة، استعملي رائحة صفية زغلول".

ولا يُعرف تاريخ محدد لبدء استغلال أسماء وصور الحكام والسياسيين في الدعاية والإعلان في مصر، ولكن تطور الطباعة وانتشار الصحف في العقود الأولى من القرن الـ20 ساهم في انتشارها بشكل كبير، لتستمر حتى اليوم وتتحول في كثير من مراحلها من الدعاية إلى تملق للحاكم وإعلان الولاء له.

"طوفي الملك وكراميل البرنسيس" أحد أشكال الدعاية عام 1938 (مواقع التواصل)

في ديسمبر/كانون الأول 1932، ظهرت صورة الملك فؤاد الأول (حاكم مصر منذ عام 1917 إلى 1936) على إمساكية دعائية مبتكرة طبعها تاجر الطرابيش عبد الحميد أحمد الطرابيشي صاحب محل "طرابيش النهضة المصرية"، بمناسبة شهر رمضان عام 1351هـ.

استغل التاجر صورة ملك مصر بطربوشه الشهير، ووضعها على غلاف الإمساكية، التي ضمّنها أسعار الطرابيش التي يقوم بإنتاجها، مع بعض الأزجال الدعائية من قبيل "يا أمة الطرابيش تمتعي والبسي، ومن صناعة بلادك تزيني واكتسي".

طوفي وكراميل وعطور

بعد وفاة الملك فؤاد اتجهت بوصلة الدعاية إلى نجله الملك الجديد فاروق، وتعددت المنتجات التي كانت تستغل صورته واسمه.

ففي عام 1938، استغلت شركة نستله مناسبة الزواج الأول للملك فاروق من الملكة فريدة، وأعلنت عن إنتاج نوع من الشوكولاتة يحمل رسم الملك، إلى جانب نوع آخر على هيئة قطعة نقود من فئة الـ10 قروش تحمل صورة فاروق.

وبدورها، استغلت مصانع حلويات روسوس هذه المناسبة، وأعلنت عن إنتاج "طوفي فاروق الأول، وكراميل البرنسيس"، ووضعت على غلاف منتجاتها صورتي فاروق وفريدة.

وكما أنتجت مصانع الشبراويشي عطر صفية زغلول، استغلت الشعبية الكبيرة التي كانت تحظى بها زوجة الملك لإنتاج عطر جديد يحمل اسم "ملكة مصر" تزين زجاجاته صورة فريدة والتاج الملكي.

ملك الصابون

وكان أشهر المنتجات التي استغلت اسم الملك فاروق في الدعاية، واقترنت باسمه لفترات طويلة هو صابون "نابلسي فاروق" الذي تنتجه مصانع محمد أحمد شاهين أفندي.

سعت الشركة لدى الملك للحصول على إذن بإنتاج نوع جديد من الصابون النابلسي يحمل اسمه، ووافق الملك على ذلك "تشجيعا للصناعة الوطنية" كما جاء في خطاب الموافقة الذي أصدرته نظارة الخاصة الملكية، واستخدمته الشركة في دعاياتها المختلفة.

قامت دعاية صابون نابلسي فاروق بشكل أساس على ارتباطه باسم الملك، وقدمت هذه الميزة على غيرها من مواصفات المنتج، فنجد أم كلثوم تدعو الجمهور في أحد الإعلانات لاستخدام نابلسي فاروق لأنه "مصري يحمل أكرم الأسماء".

وتجاوز شاهين في دعايته استخدام الفنانين إلى استغلال كبار السياسيين ورجال الحكم في تلك الفترة، وكان أشهرهم زعيم الوفد التاريخي مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر لـ5 مرات ورئيس مجلس الأمة، إذ ظهرت صورته على منشور دعائي يحمل عبارة "الرئيس الجليل يشجع على استعمال صابون نابلسي فاروق".

كما شملت دعاية أخرى للشركة عبارات مشجعة على استخدام نابلسي فاروق كتبها رئيسا وزراء مصر علي ماهر وإسماعيل صدقي، والوزير والسياسي الوفدي البارز مكرم عبيد، ووزير الخارجية السابق حافظ عفيفي، وخال الملك شريف صبري وغيرهم.

عطور الشبراويشي استغلت شعبية صفية زغلول والملكة فريدة في الدعاية (مواقع التواصل)

بعد إطاحة الجيش بالملك عام 1952، سارعت الشركة المنتجة للصابون إلى التبرؤ من اسم فاروق بعد سنوات من استغلاله، وقررت "اقتداء بالجيش وبدافع من الوطنية القذف باسم فاروق"، وتغيير اسم المنتج إلى "نابلسي شاهين"، وفق ما جاء في دعايتها في تلك الفترة.

وعلى الخطى نفسها سارت مصانع "سجاير البستاني"، والتي أنتجت خلال العهد الملكي نوعا من السجائر تسمى "ملك مصر" وصفتها بأنها "أعظم معجزات الشركة"، ولكن ما إن أطيح بالملك، وأُعلنت الجمهورية عام 1953 حتى حولت الشركة بوصلتها إلى الرئيس محمد نجيب، وأعلنت عن نوعها الجديد من السجائر باسم "سجاير الرئيس".

وانتقلت الدعاية القائمة على استغلال اسم الملك ورجال الحكم والسياسة في عهده، إلى الحكام الجدد، وصار اسم وصور الرئيس محمد نجيب محور الدعاية الجديدة.

وبدلا من صور مصطفى النحاس باشا وعبارة "عاش الملك ويحيا الوفد" التي كانت تضعها "مصوغات الجمل" على هداياها من الميداليات التذكارية الدعائية، أصبحت صورة محمد نجيب وشعار "الاتحاد والنظام والعمل" هما البديل.

ولم يتوقف الأمر في تلك الفترة عند الشخصيات المصرية، ففي عام 1954 استغلت شركة الشبراويشي زيارة الملك سعود لمصر، وأعلنت عن إنتاج عطر باسم "رائحة جلالة الملك المحبوب سعود".

وكانت حادثة المنشية في أكتوبر/تشرين الأول 1954، و"محاولة اغتيال" عبد الناصر بـ8 رصاصات طائشة، كما أُعلن وقتها، فرصة لبعض الشركات للدعاية لمنتجاتها، فأعلنت أجزاخانات (صيدليات) أبو العز عن منح هدية لأي أم تسمي مولودها جمال عبد الناصر، فيما أعلنت "فابريقة كامل للأحذية" عن "أضحية"، وبيع 5 آلاف حذاء بسعر 100 قرش ابتهاجا بسلامة عبد الناصر.

على خطى كوهين

وهكذا على طريقة المثل الشعبي "كوهين ينعي ولده، ويصلح ساعات"، سار رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمحال ومقدمو الخدمات المختلفة منذ العهد الملكي وحتى اليوم.

وأصبحت أي مناسبة شخصية للحاكم، أو ذكرى حدث وطني فرصة لنشر سيل من إعلانات التهنئة والتأييد، لتقترن صورة الحاكم بصاحب الدعاية ومنتجاته، ويصبح الأمر فرصة للدعاية ومن ناحية أخرى مناسبة لتملق الحاكم وإعلان الولاء له.