الشيشان.. 100 ألف روبل لكل عائلة تسمي مولودها باسم النبي محمد أو أفراد أسرته أو صحابته

أعلنت مؤسسة أحمد قديروف (التي سميت على اسم الزعيم الشيشاني السابق، والد الرئيس الحالي لجمهورية الشيشان رمضان قديروف) دفع 100 ألف روبل روسي (حوالي 1265 دولار) لكل عائلة تقوم بتسمية طفلها المولود ليلة 29 أكتوبر/تشرين الأول على اسم النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أو أحد أفراد أسرته أو صحابته المقربين.

وسرد بيان على موقع الحكومة الشيشانية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي كان في 12 ربيع الأول، وصادف ليلة 29 أكتوبر/تشرين الأول، عددا من الأسماء، حيث قال إن الرسول الكريم عليه السلام "أنجب 3 أبناء و4 بنات. وسُمي الأبناء: عبد الله، إبراهيم، قاسم. والبنات: أم كلثوم، فاطمة، رقية، زينب"، أما بالنسبة لصحابته فقد كان هناك الكثير منهم: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وصحابة آخرون.

وقال وزير الإعلام الشيشاني أحمد دوداييف لوكالة الأنباء الرسمية "تاس" (TASS) إن هذا العمل يقام سنويا على شرف مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، لكنه سيوسع هذا العام.

وأضاف أن العام الماضي فقط الأولاد هم من تلقوا مدفوعات، أما هذا العام سيتم دفع الأموال أيضا للعائلات، التي تسمي مواليدها باسم أفراد من أسرة النبي وأقرب صحابته.

يذكر أن أحمد قديروف كان مفتي الشيشان وقائدا عسكريا كبيرا في النضال لأجل استقلالها عن روسيا 1994-1996 قبل تصالحه مع موسكو.

وخاض قديروف حرب الشيشان، وكان قائدا عسكريا كبيرا في جيش المطالبين بالاستقلال عن روسيا، وإثر صلحه مع موسكو منحته رئاسة البلاد عام 2003، فتولى رمضان قديروف الابن إدارة جهاز الأمن الخاص بحماية والده حتى اغتيل 9 مايو/أيار 2004 بانفجار كبير.